Akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası haline geldikçe akıllı telefon pazarı da büyüyor. Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo dahil olmak üzere birçok marka pazar hakimiyeti için savaşıyor. Geldiğimiz noktada bugün Canalys, 2023 yılının ilk çeyreğinin akıllı telefon pazar paylarını açıkladı. Detaylara bakalım.

Canalys: Akıllı telefon pazarı ilk çeyrekte %12 düştü

Evet akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Ancak pazar payları için aynısını söylemek çok güç. Canalys’in raporuna göre akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 düşüş yaşadı. Elbette yılın her dönemi aynı olmuyor bu yüzden %10 civarındaki değişimler oldukça normal. Artık giriş seviyesi akıllı telefonlar bile günlük kullanıcıların işini görecek seviyeye geldi. Bu yüzden akıllı telefonunu değiştirmek isteyen insanlar oldukça kısıtlı.

Şirket 2022 ilk çeyrek pazar payı 2023 ilk çeyrek pazar payı Samsung 24% 22% Apple 18% 21% Xiaomi 13% 11% Oppo 9% 10% Vivo 8% 8% Diğerleri 28% 28%

2022 yılının son çeyreğinde pazar payı lideri Apple olmuştu. Bunun nedeni hiç şüphesiz firmanın yeni çıkardığı iPhone 14 serisi idi. Ancak 2023 yılının ilk çeyreğine geldiğimiz zaman pazar lideri Samsung oluyor. Şubat ayı içerisinde tanıtılan S23 serisinin bu liderlikte payı büyük.

Samsung’un ardından listede Apple, onun ardından ise %11’lik bir pazar payıyla Xiaomi yer alıyor. Devamında ise Oppo, Vivo gibi Çinli şirketler bulunuyor.

2022 yılının ilk çeyreğine göre birçok marka pazar payında düşüşe sahip. Bakalım yılın geri kalanında işler nasıl olacak?