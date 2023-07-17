Microsoft, Call of Duty serisinin PlayStation platformunda kullanılabilir olmaya devam edeceğini garantileyen bağlayıcı bir anlaşma üzerinde anlaşmaya vardığını doğruladı. Bu duyuru, Activision Blizzard’ın dev alımının ardından bir yıllık bir çekişme sonucunda geldi. Sony ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC) dahil olmak üzere birçok şirket, Microsoft’un bu satın alma nedeniyle rekabet koşullarının bozulabileceği endişesini dile getirmişti.

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Rekabetle ilgili bu endişeleri hafifletmek adına, Microsoft daha önce Nintendo’ya 10 yıllık bir anlaşmayı kabul etmişti ve şimdi de Call of Duty’nin PlayStation’da mevcudiyetini garanti altına alıyor. FTC, Microsoft-Activision Blizzard anlaşmasının tüketiciler ve rekabet üzerindeki potansiyel olumsuz etkisini ele almak istemişti. Microsoft’un PlayStation’da Call of Duty’yi sürdürme taahhüdü bu endişeleri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Microsoft’un Ocak 2022’de sunduğu ilk teklif, mevcut tüm Activision Blizzard konsol başlıklarının 2027’ye kadar PlayStation’da kalacağını öngörüyordu. Ancak, bu anlaşmanın şartları değiştirildi ve Call of Duty için 10 yıllık bir uzatma sağlandı.

Microsoft ve Activision Blizzard’ın birleşmeyi tamamlamak için son tarih 18 Temmuz’dur, ancak bu süre gerektiğinde uzatılabilir. Mayıs ayında, satın almanın AB düzenleyicileri tarafından onaylandığı belirtildi, ancak Birleşik Krallık’ın Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Nisan ayında anlaşmayı engelledi. Ancak, CMA, Microsoft ile satın alma konusunda görüşmeye açık olduğunu belirtti. Bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki dönemde Microsoft’un oyun dünyasındaki hamlelerini görmek oldukça ilginç olacak.