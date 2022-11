Activision, Call of Duty: Warzone Caldera’yı yayınladı. Bu, daha az oyun alanı ve oyun modu olmasına rağmen, yeniden mevcut olan orijinal Call of Duty: Warzone’un yeni adıdır. Bu savaş oyununun halefi iki hafta önce piyasaya sürüldü.

Call of Duty: Warzone Caldera’da daha önce mevcut olan pek çok özellik eksik. Örneğin, artık Caldera adında tek bir oyun alanı var. Bu da Rebirth Island, Fortune’s Keep veya orijinal Verdansk oyun alanlarının mevcut olmadığı anlamına geliyor. Fortune’s Keep nispeten küçük boyutuyla seviliyordu. Mevcut Warzone 2.0’da da şu anda bu kadar küçük bir oyun alanı bulunmuyor, ancak Activision daha önce bunun eninde sonunda değişeceğini öne sürmüştü.

Orijinal Warzone, belirli bir süre boyunca mevcut olan ve olmayan farklı oyun modları arasında sürekli geçiş yapmakla ünlüydü. Başlangıçta oyunda yalnızca üç oyunculu bir takım modu vardı, ancak bu seçenek de bir süreliğine kaldırıldı. Daha sonra, örneğin solo mod ve dört oyunculu takımlar için sıralar da ortaya çıktı. Warzone Caldera yalnızca solo mod ve dört kişilik gruplar için bir sıra içerir.

Orijinal Warzone’daki silahlar, kilidi açılmış içerik ve ilerleme korunacak, ancak oyun daha da geliştirilmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla, yeni bir battlepass yok ve önceki battlepass’lardaki içeriklerin kilidini açmak da söz konusu değil. Warzone 2.0’daki içerik kullanıma sunulmayacaktır. Güncellemeler de artık çıkmıyor gibi görünüyor. Muhtemelen zamanın büyük bir kısmı Warzone 2.0’ın geliştirilmesine devam etmek için harcanıyor.