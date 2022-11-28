1 saatten fazla süren Need to Speed Unbound oynanışı “Mr Carrot” adlı bir YouTuber tarafından internete sızdırıldı.

Görünüşe göre oyun, oyunu erken edinen ve Twitch’te canlı yayınlayan biri aracılığıyla sızdırıldı ve Bay Carrot daha sonra oyunu ekran kaydına aldı ve yeniden yükledi.

Oynanış, oyuncunun küçük bir Beatle ile Lakeshore City’de (gerçek Chicago şehrine dayanıyor) dolaştığını gösteriyor. Muhtemelen bu, Need for Speed Unbound’un sonunda satabileceğiniz veya yükseltebileceğiniz başlangıç araçlarından biri.

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Görüntülerde, oyuncunun arabanız için oyunun özelleştirme seçeneklerinin çoğundan geçtiğini ve ardından oyunun ortaya çıkmasından bu yana sıcak bir tartışma konusu olan oyun içi “çizgi film efektlerini” göstermeye devam ettiğini görüyorsunuz.

Mr Carrot tarafından yüklenen daha fazla görüntüde, oyunun daha hızlı arabalarının daha fazla oynanışı görülebiliyor.

Bu haftanın başlarında EA, resmi Need for Speed hesabının hayranlara hakaret etmesinin ardından hayranlardan özür dilemek zorunda kalmıştı. Şirket “lansman heyecanına kendilerini biraz kaptırdıklarını” söyledi.

Need for Speed Unbound PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC’de yayınlanacak.