Call of Duty Warzone Mobile yakında iOS cihazlarına veya iPhone’lara geliyor. Activision, PC ve oyun konsolu benzerlerinin mobil bağlantı noktası olan popüler battle royale oyunu için ön kayıtlara başladı.

Oyunun geliştiricileri, oyunu yaklaşık iki ay önce Android kullanıcıları için ön kayıtlara açmıştı. Bugün ise iOS destekli cihazlar da ön kayıt yapabilecek. Habersiz olanlar için, oyun yalnızca Google Play Store’da 25 milyondan fazla ön kayıt toplamıştı ve bu, Ghost adlı karakterin dış görünümünü sunuyordu. Oyunun kendisinden bahsetmişken, COD Warzone Mobile, konsollarda ve PC’de bulunan oyunu yansıtan bir battle royale oyunudur.

Activision ayrıca kısa bir süre önce iki platformda COD Modern Warfare 2 ve Warzone 2’yi duyurdu. Stüdyo, Apple App Store’da ön kayıtları 17 Kasım’da başlattı ve App Store’da listelenen ayrıntılara göre COD Warzone Mobile, 15 Mayıs 2023’ten itibaren indirilebilecek. Verdansk haritası da geri dönüyor. iPhone XS’den en son iPhone 14 serisine kadar olan tüm cihazlar oyunla uyumlu.

Bazı iPad’ler de oyunu destekliyor, ancak iPadOS 15 veya A12 Bionic yonga setine sahip olmaları gerekiyor. Oyunun yaklaşık 529 MB boyutu olacak, ancak bu büyük olasılıkla oyunun lansmanı yaklaştığında değişecek.