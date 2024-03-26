Call of Duty: Warzone Mobile sonunda mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi. Android ve iOS’e aynı anda çıkan oyunun detaylarına bakıyoruz.

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Call of Duty serisinin daha önce çıkan mobil oyunu ardından Battle Royale tarzındaki modu Call of Duty: Warzone’un çapraz platform destekli mobil versiyonu da çıktı. Bu videoda hem realme GT5 Pro hem de iPhone 15 Pro Max ile COD: Warzone’un mobil versiyonunu test ediyoruz.

Peki siz de COD: Warzone oynadınız mı? Performansından ve tarzından memnun kaldınız mı? Lütfen yorumlar bölümünde düşüncelerinizi dile getirmeyi unutmayın.