Call of Duty Warzone için zombi modu mu geliyor?

Call of Duty Warzone için zombi modu gelebilir. Oyuncular oyuna seriden görmeye alıştığımız zombi modu ile alakalı bazı detayların eklendiğini fark etti.

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Treyarch Call of Duty Warzone için zombi modu mu getirecek!

Call of Duty Warzone, oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Activision tarafından yayınlanan oyun, neredeyse piyasadaki en çok tercih edilen yapımlar arasında. Aktif oyuncu sayısında da rekorları elinde bulunduran oyun, görünüşe göre ilginç bir yenilikle oyuncuları karşılayacak. Treyarch tarafından seriye dahil edilen ve kendine has kitlesi oluşan zombi modu, bu oyun için de geliyor. Bazı oyuncular haritada firmanın önceki oyunlarda yaptığı eklemelere Warzone‘da rastladı.

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Black Ops Cold War Zombies mod içerisinde yer alan bir cihazın bu oyuna da eklendiğini gören oyuncular şimdiden kutlamaya başladı. Ancak her ne kadar makine oyunda yer alsa da henüz bir etkileşime girilmesi mümkün gözükmüyor. Öte yandan bir Reddit kullanıcısı, yine Cold War içerisinde yer alan zombi modundaki Rusça konuşmaya Warzone‘da denk geldi. Bir diğer ipucu ise, Black Ops serisinden aşina olduğumuz Nova-6 gazının bulunduğu geminin haritaya yaklaşması. Tüm bu bilgilerin ışığında zombi modunu oyun içerisinde yakında görecekmişiz gibi gözüküyor. Ne yazık ki henüz resmi bir açıklama yapılmasa da beklentiler şimdiden yükseldi. Bakalım Call of Duty Warzone merakla beklenen zombi modunu oyuncular ile buluşturacak mı bekleyip göreceğiz.