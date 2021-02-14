Genel
Call of Duty Warzone için zombi modu mu geliyor?
Call of Duty Warzone için zombi modu gelebilir. Oyuncular oyuna seriden görmeye alıştığımız zombi modu ile alakalı bazı detayların eklendiğini fark etti.
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Treyarch Call of Duty Warzone için zombi modu mu getirecek!
Call of Duty Warzone, oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Activision tarafından yayınlanan oyun, neredeyse piyasadaki en çok tercih edilen yapımlar arasında. Aktif oyuncu sayısında da rekorları elinde bulunduran oyun, görünüşe göre ilginç bir yenilikle oyuncuları karşılayacak. Treyarch tarafından seriye dahil edilen ve kendine has kitlesi oluşan zombi modu, bu oyun için de geliyor. Bazı oyuncular haritada firmanın önceki oyunlarda yaptığı eklemelere Warzone‘da rastladı.
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Black Ops Cold War Zombies mod içerisinde yer alan bir cihazın bu oyuna da eklendiğini gören oyuncular şimdiden kutlamaya başladı. Ancak her ne kadar makine oyunda yer alsa da henüz bir etkileşime girilmesi mümkün gözükmüyor. Öte yandan bir Reddit kullanıcısı, yine Cold War içerisinde yer alan zombi modundaki Rusça konuşmaya Warzone‘da denk geldi. Bir diğer ipucu ise, Black Ops serisinden aşina olduğumuz Nova-6 gazının bulunduğu geminin haritaya yaklaşması. Tüm bu bilgilerin ışığında zombi modunu oyun içerisinde yakında görecekmişiz gibi gözüküyor. Ne yazık ki henüz resmi bir açıklama yapılmasa da beklentiler şimdiden yükseldi. Bakalım Call of Duty Warzone merakla beklenen zombi modunu oyuncular ile buluşturacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A02s modelini Türkiye’de satışa sundu. Şirketin yeni akıllı telefonu, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli şirket; merakla beklenen Samsung Galaxy A02s modelini Türkiye pazarında resmi garantili olarak satışa sundu.
Galaxy A02s; 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğünde HD+ bir ekrana sahip. Ayrıca cihaz ön kısmında 5MP‘lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veren Galaxy A02s, 13MP‘lik ana kamerasının yanında iki adet 2MP’lik kamerayı daha barındırıyor.
Performansını Snapdragon 450 yonga setinden alan Galaxy A02s, işlemciyi 3GB RAM bellek ile destekliyor. Ayrıca depolama tarafında; 32GB veya 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Galaxy A02s, 5000mAh‘lik bataryasını 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
Samsung Galaxy A02s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: Snapdragon 450
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB veya 64 GB
- Ön Kamera: 5MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)
Son olarak şirketin resmi satışa kanalına giren Samsung Galaxy A02s, Türkiye’de üç farklı renkte ve iki farklı depolama seçeneğiyle elde edilebiliyor. Modelin Türkiye başlangıç fiyatı ise 2.499 TL seviyesinde yer alıyor.
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Genel
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum Türkiye’de satışa çıktı
Samsung, Galaxy Watch 3 akıllı saatinin özel bir tasarım versiyonu Galaxy Watch 3 Titanyum modelini Türkiye’de satışa sundu. Samsung’un yeni akıllı saati, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli şirket; Galaxy Watch 3 akıllı saat serisinin dikkat çeken Titanyum kasalı versiyonunu artık Türkiye pazarında da resmi garantili olarak satışa sundu.
Galaxy Watch 3 Titanyum, teknik özellikler bakımından orijinal Watch 3′ü eksiksiz bir biçimde takip ediyor. Ayrıca adındaki Titanyum’dan da tahmin edileceği gibi akıllı saat; paslanmaz çelik yerine, ince işçilikle dikkat çeken kaliteli bir titanyum gövde ile satışa çıktı.
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum; 1,4 inç ekran (360×360 piksel Super AMOLED) ile 45 mm gövde boyutlarına sahip. Ayrıca 8 GB dahili depolaması bulunan akıllı saat; ekranını çizilmelere karşı Gorilla Glass XD cam ile koruyor ve su geçirmiyor.
Galaxy Watch 3 Titanyum; nabız, SpO2, VO2 Max, ECG ve uyku takibi özelliklerine aktif olarak sahip. Ayrıca akılla saat gücünü Exynos 9110 işlemciden ve 1 GB RAM‘den alıyor. Modelde düşme algılama özelliği de yer alıyor.
Son olarak Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum için açıklanan resmi Türkiye fiyatı ise tam 4.999 TL. Samsung’un Türkiye’de sattığı en pahalı akıllı saat olan model, temelde sadece üstüne kurulduğu Titanyum kasa ile fark yaratıyor. Bununla birlikte sadece 45 mm kasası bulunan ve bu açıdan daha çok erkeklere hitap eden akıllı saat, şimdilik Mistik Siyah rengi ile satışa çıktı.
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Genel
Google aylar sonra iOS uygulamalarını güncelliyor
Aralık ayının başından beri Google, iOS uygulamalarını güncellemiyordu. Bu da kullanıcılarda bazı soru işaretlerine ve hatta sorunlara neden oluyordu. Öyle ki bazı kullanıcılar Google hesaplarına girerken uygulamanın güncel olmadığı yazısıyla karşılaşıyordu. Şimdi ise görünüşe göre bu bekleyiş sona eriyor.
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9to5Google tarafından bildirildiğine göre Google iOS üzerindeki büyük uygulamalarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Youtube iOS için yeni gelen güncelleme her ne kadar bir hata çözümü olarak geçse de; Gmail ve diğer uygulamalarına da gelecek güncellemenin sinyallerini veriyor gibi.
Bu uzun bekleyişe neyin neden olduğu kesin değil. Ancak bununla ilgili olarak Google’ın Apple firmasının yeni gizlilik uygulamalarına karşı çıktığı öne sürülenler arasındaydı. Ama sonrasında uygulamalarını güncellemeleriyle birlikte yeni gizlilik detaylarını vereceklerini söyleyen firmanın, karşı çıkma gibi bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. Google, bu ayın başlarında ise sessiz bir şekilde bazı Youtube uygulamalarında güncellemeye gitti.
Firmanın diğer uygulamalarını da yakın zamanda güncellemesi için bir beklenti mevcut. Çünkü şirket bazı özellikleri güncelleme olmadan sunucu tarafından veya internet güncellemeleriyle ekleyecek durumda olsa da; Chrome gibi uygulamalar güncelleme yapılmadan bırakıldığında bazı güvenlik sorunları yaşama potansiyeline sahipler. Aynı zamanda bununla alakalı olarak ileriki zamanlarda teknik sorunlar yaşanması da muhtemel.
Dolayısıyla Youtube için gelen bu güncellemenin beklenildiği gibi daha büyük bir güncelleme serisinin başlangıcı olması halinde Google hizmetlerini sıkça kullanan iOS kullanıcıları daha rahat bir nefes alabilecekler gibi duruyor.
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