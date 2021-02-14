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Samsung Galaxy Level U2 bluetooth kulaklık; Galaxy M21, Galaxy M51 veya Galaxy M31s alanlara hediye
Samsung Galaxy Level U2 bluetooth kulaklık; Galaxy M21, Galaxy M51 ve Galaxy M31s akıllı telefon satın alanlara hediye olarak veriliyor. Hepsiburada’nın sevgililer günü nedeniyle başlattığı kampanya, 15 Şubat’a kadar geçerliliğini koruyacak.
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Hepsiburada, 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle çok güzel bir kampanya başlattı. 9 Şubat ila 15 Şubat 2021 tarihleri arası geçerli olan kampanya kapsamında; Samsung Galaxy M21, M51 veya M31s alan kullanıcılar, Samsung Galaxy Level U2 model bluetooth kulaklığa ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar.
Samsung’un giriş ve orta seviyesine hitap eden Galaxy Level U2 kulaklığı, “kablosuz kulaklık istiyorum ama çok da para vermek istemiyorum” diye düşünenlere hitap ediyor. Hem Android hem de iOS’le uyumlu olan Galaxy Level U2, Samsung’un iddiasına göre 18 saatlik bir şarjlı kullanım ömrüne sahip.
Kampanyaya erişmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
Uygun fiyatlı olması nedeniyle de ANC gibi üst düzey özellikler barındırmayan kulaklık, 12 mm çapındaki sürücüleri sayesinde de fiyatına göre oldukça tatmin edici bir ses seviyesi sunacaktır. Şu anda Samsung Türkiye’nin resmi satış sitesinde 399 TL’ye satışta olan Galaxy Level U2’ye, Hepsiburada kampanyasıyla ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
Samsung Galaxy Level U2 teknik özellikler:
- Ses Çıkışı: Stereo
- Gürültü Engelleme: Gürültü Engelleme Yok
- Sürücü Çapı: 12 mm
- Bağlantı Tipi: Kablosuz
- Bluetooth: Var
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Yok
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Genel kullanım mesafesi: 18 saat
- Kullanım Süresi (Yoğun): 13 saat
- Bekleme Süresi (En Fazla): 500 saat
- Şarj Tipi: USB
Aksesuar
Fitbit için büyük güncelleme!
Fitbit için büyük güncelleme yolda. Şirket Charge 4 ve bazı modellerin kullanıcıları için sağlık özellikleri ve daha fazla premium özellik getirmeyi planlıyor.
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Fitbit, mevcut akıllı saatlerinden bazıları için büyük bir güncelleme hazırlığında
Wareable tarafından aktarılan bilgilere göre yeni sağlık verileri Charge 4 için aktif hale gelecek. Fitbit şirketini süre önce Google satın almıştı. Bu satın almanın ardından şirkette ne gibi değişikliklerin olacağını merakla bekliyorduk. Şirket mevcut modellerinden bazılarının güncelliğini korumak için bir süredir güncellemeler üzerinde çalışıyordu. Sonuç olarak özellik güncellemeleri ve düzeltmeler bu cihazları destekleyecek olduğu bilgisine ulaştık.
Charge 4 kullanıcıları kandaki oksijen bilgilerine erişebilecekler. Daha önce sadece uyku verilerine erişim sağlayabiliyorlardı. Ayrıca bu güncelleme daha önce cihaz için sunulmamış olan cilt sıcaklığı verisi gibi bir bilgiyi de bu cihaza ekliyor.
Charge 4, Versa 2 ve Inspire 2 kullanıcıları Premium abonelikte bulunan sağlık metriklerine erişebilecekler. Bu metriklerle kullanıcılar uyku sırasında nefes alma hızı ve kalp atış hızı değişkenliği gibi bilgilere erişebilecekler. Elbette bu güncelleme Premium aboneliğe göre daha az şey içerecek ancak aralarında çok fark bulunuyor demek doğru olmaz. Premium aboneler 1 aylık rapor alabilirken ücretsiz abonelik 1 haftalık verilere erişebilecekler.
Fitbit ayrıca EKG özelliğini Kanada, Yeni Zelanda ve ABD bölgelerindeki müşterilere sunmaya devam ediyor.
Bu güncelleme Fitbit’in sorunları proaktif olarak ele aldığını bizlere gösteriyor. Neredeyse 1 yıldır yayınladığı güncellemelerle Charge 4 cihazını destekliyor. Bu nedenle geçmiş cihazlarda bazı sorunlar olsa da şirket kullanıcıları dinliyor demek yanlış olmaz.
Genel
Yeni Call of Duty güncellemesi sonrası arkadaşlarınızı vurmayın!
Call of Duty oyunları için yeni bir güncelleme geliyor. Artık çok oyunculu modda arkadaşlarınızı vurmanın ne yazık ki bir bedeli olacak.
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Call of Duty için gelecek güncelleme sonrası takım arkadaşlarınızı kasıtlı vurmayın!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Call of Duty serisi. Eski günlerine dönüş yapmayı başaran oyun serisi, her geçen gün daha fazla oyuncuya ulaşmayı başarıyor. Yeni oyun içi güncellemeler ile oyunu canlı tutmayı başaran yapımcılar, büyük bir soruna da çözüm bulmaya çok yakınlar. Çok oyunculu modda sıkça rastlanan takım arkadaşını vurma mevzusu, seri için dert olmaktan çıkıyor. Yapımcılar artık takım arkadaşını vuran ve bunu ikinci kez tekrarlayan oyunculara ceza verecek.
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Aynı hatayı tekrarlayan oyuncuların canı düşmeye başlayacak. Bu sayede oyundaki ciddiyetin de korunması planlanıyor. Tüm bunlara rağmen iki kere daha aynı hatayı tekrarlayan oyuncular ise oyun dışı kalacaklar. Benzer bir koruma yöntemini daha önce Rainbow Six Siege‘de görmüştük. Takım arkadaşını vuran oyuncuların puanı düşerken, oyun boyu da skor tablosunda işaretli kalıyorlardı. Cold War ve Warzone için gelen bu güncelleme sayesinde oyuncular daha rahat bir deneyim yaşayacak kuşkusuz. Bakalım Call of Duty oyuncuları güncelleme sonrası yeni yapıdan memnun kalacaklar mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca güncellemeye ait diğer notlara buradan ulaşabilirsiniz.
Genel
Intel Comet Lake varyantı yeni bir işlemci gelebilir
Yeni gelen bilgilere göre Intel Comet Lake işlemcilerinden 10900K çipinin yeni bir versiyonunu görebiliriz. Öyle ki Tom’s Hardware tarafından tespit edilen Intel’in paylaştığı bir yazılım programı listesinde; Crysis Remastered oyun paketi için düşünülen işlemcilerin adı geçiyor. Paylaşılan işlemcilerin arasında normal 10900K ve 10900KF’nin yanı sıra 10900KS ismi de görülebiliyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.
Buna göre yeni bir işlemcinin yolda olması ihtimal dahilinde. Özellikle Mart ayında çıkacak yeni nesil Rocket Lake çipleri de düşünürsek; 10.nesil varyantı yeni işlemcilerin onlardan önce gelmeleri olası.
Konuşulanlar arasında bu işlemcinin özel bir versiyon olacağı var. Yani Intel bu işlemci için en seçkin parçaları seçecek. Dolayısıyla işlemcinin saat hızında ufak bir artış gözlemlenmesi muhtemel. Buna benzer bir durumu 5.0GHz hıza yükselen 9900KS işlemcisinde de görmüştük.
Bununla beraber başka durumlar da ihtimal dahilinde. Gördüğümüz şeyin firma tarafından yapılan bir hata olması da mümkün. Ancak 10900KS kodlu işlemcilerin gelme ihtimali hiç de az değil gibi. Ki haberin başında da bahsettiğimiz üzere eğer gelecek olurlarsa Crysis Remastered oyunu ile birlikte sunulabilirler.
Stok sorunu yaşayan AMD tarafına karşılık gelen bu hamlenin yanı sıra Intel, bazı Comet Lake işlemcilerinde indirime de gidiyor. Dolayısıyla iki firma arasındaki rekabet farklı hamlelerle daha da yol kat edecek gibi duruyor.
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