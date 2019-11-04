İnceleme
Call of Duty: Modern Warfare İnceleme
Call of Duty: Modern Warfare nihayet ülkemizde tartışmalar eşliğinde çıkışını gerçekleştirdi. Biz de bu yazımızda merakla beklenen Call of Duty’nin düzgün bir hikaye akışına sahip olan yeni oyunu Modern Warfare incelemesi ile karşınızdayız.
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Call of Duty: Modern Warfare 25 Ekim tarihiyle oyuncularla buluştu. Özellikle FPS oyuncuların büyük bir çoğunluğu sadece çoklu oyuncu modu yerine hikaye modu isterken sonunda bunun karşılığını alabilecekler.
Remastered ya da remake değil!
Öncelikle Modern Warfare adını duyunca 2007 yılındaki klasik ve FPS dünyasına bomba gibi düşen MW ile karıştırmamak gerektiğini belirtmek gerek. Bu nedenle 2019 yılında çıkan Modern Warfare’ı Call of Duty: Modern Warfare (2019) olarak düşünebiliriz. Bir yeniden yapım, yani remastered ve remake değil, reboot olarak adlandırılan serinin yeniden başlaması diyebiliriz.
Call of Duty: Modern Warfare ile merhaba hikaye modu!
Call of Duty: Modern Warfare özellikle CoD ve Battlefield serisinin uzaklaştığı hikaye moduna yeniden merhaba diyor. 6 saat civarında bir deneyim sunan bu hikaye modu, özellikle FPS ve savaş oyunlarında elle tutulur bir senaryo arayanlar için ideal konumda.
Bu sefer işimiz zor
İlk olarak oynanıştan ve mekaniklerinden bahsetmek gerekirse vuruş hissi oldukça iyi olan ve oynanışı zevk veren Call of Duty: Modern Warfare, sizi savaş moduna sokmayı başarıyor. CoD serilerinde pata küte dalarak ortamlara dalmayı seven bir yapınız varsa geçmiş olsun. Bu oyunda imkansız olduğunu söyleyelim. Az da olsa taktiksel tarafı olan oyunda bazı kararlar size bırakılmış durumda. Ancak genel oynanışta siper almak, dikkatli oynamak ve tuzaklara dikkat etmelisiniz. Örnek vermek gerekirse neredeyse CoD serisinin tamamını oynamış biri olarak Hardened, yani zorda başladığım oyunda Regular, yani normal seviyeye dönmek zorunda kaldım. Yoksa oyun ilerlemiyor… Hatta regular bile yer yer sinir edebilecek seviyede zorladığını gördüm ama en azından “O kadar CoD oyuncusuyuz, easy bize yakışmaz” edasıyla bir seviye daha düşürmeyi gururuma yediremedim diyelim 🙂
Bu sefer gerçekçiliğe odaklandığını belirten ekip, dediğini yapmış hissi verdi. düşmanlar ve sizin takım arkadaşlarınız artık açık tabir ile mal mal ortalıkta dolaşmak yerine hızlı tepkiler verebiliyor. Elbette ekipte lider siz olun ya da olmayın nereye hareket edecekleri sizinle beraber olsa da karşı taraftaki düşmanların arkasına geçtiğinizde ilk kurşunda sizi fark edebiliyorlar.
Gelelim fasulyenin faydalarına… Hikaye modu sıkıntılı mı?
Şimdi Call of Duty: Modern Warfare’ın ülkemizde en çok konuşulan tarafına gelelim. Hikayesinin detaylarına geçeceğiz ancak öncelikle niye ülkemizde tepki gördüğünü anlatmak istiyorum. Oyunda Al-Qatala adındaki bir terörist grup ile Urzikistan Kurtuluş Gücü adındaki yerel direniş grubu yer alıyor. Hikayede ABD (CIA) ve İngiliz (SAS) ekibi olarak ortak çıkarlar nedeniyle Kurtuluş Gücü lideri Farah Karim ile ortak operasyonlar yaparak bölgede etkili olan Rus kuvvetleri ve Al-Qatala ile savaşıyoruz.
Sahnelere baktığımızda Al-Qatala IŞİD benzeri bir yapı ile Londra’da bombalama, çoluk çocuk fark etmeden sivilleri öldürme gibi aktiviteler yaptığı görülüyor. Rusların Uzikistan’daki acımasız faaliyetlere karşı direniş örgütü olarak çıkan Al-Qatara, tam bir terörist grup olarak gösteriliyor.
Ancak Urzikistan Kurtuluş Gücü de aynı sebepten çıkan bir örgüt olsa da amaçları sivillere karşı değil, sadece Ruslara ve Al-Qatara’ya karşı savaşan bir direniş grubu olarak gösteriliyor. Özellikle Farah Amir liderdiğindeki bu ekip oyunda iyi niyetli ve sebepleri olan bir örgüt olarak gösteriliyor. Farah ve Hadir kardeşler küçükken ailesi Ruslar tarafından katledilince karşı bir birlik kurdukları ve sebepleri ve faaliyetleri ile sorunsuz gösteriliyor.
Unutulmamalı: “Bu oyun kurgusal”
Bu ekip de ülkemizde YPG/PYD’de benzetildi. Özellikle Hadir’in bilekliğinin PKK’nın renklerine benziyor olması da bu algıya tuz biber ekti diyebiliriz. Bu nedenle birçok kesim Farah’ın ekibini YPG/PYD, Al-Qatara’yı ise IŞİD gibi algıladı.
Bu konuda ise asıl vurgulanması gereken konu olayın “kurgusal” olması. Elbette oyunlar, filmler bazı konulardan etkilenir ya da esinlenir. Bu tarz bir durum söz konusu olmuş olabilir. Fakat oyunda ne bahsi geçen terör örgütlerine ne de ortam ve durum olarak isimlendirme geçiyor. Hatta Türkiye ya da Türkler hakkında en ufak bir söz ya da gönderme dahi bulunmuyor. Olay Al-Qatara, Urzikistan Kurtuluş Gücü, SAS, CIA ve Rus birlikleri arasında geçiyor. Hatta Urzikistan bir Kürt bölgesi değil, Arap ülkesi olarak konumlandırılmış.
Hikayenin kendisine dönecek olursak Rusların bu baskısı ve bölgedeki etkisini kırmak adına kurulan iki Urziki güç olan Urzikistan Kurtuluş Gücü ve Al-Qatara faaliyetlerini aslen Ruslara karşı işliyor olsa da Al-Qatara daha acımasız ve genç, yaşlı, sivil dinlemeden herkesi öldürmeye odaklı olarak ilerliyor. Sesini duyurmak adına Londra’da bomba ve canlı bomba terör eylemleri yapan Al-Qatara’nın lideri Omar “The Wolf” Sulaman, kimyasal silah kullanmaktan bile çekinmeyen biri olarak dikkat çekiyor.
Yani oyunun döngüsü Rus kuvvetlerinin lideri Roman Barkov ve Al-Qatara lideri Sulaman’a karşı yapılan savaşı aktarıyor. Farah Amir ile ortak düşman çerçevesinde ise ortak operasyonlar ve yardımlaşma olduğunu görüyoruz.
Konunun güncel olaylara benzemesi neticesinde etkilemesi güçlü olsa da oyun bir Urzikistan, bir Londra ve Alex ile Kyle Garrick kontrolleri arasında geçmesi nedeniyle biraz kopuk ve “Ne oluyor?” düşüncesine itiyor. Hikaye ilerledikçe taşlar yerine oturuyor düşüncesiyle hazırlanan hikaye modu bizi tatmin etti diyebiliriz. Genel açıdan süper diyemeyiz ama Call of Duty: Modern Warfare oyunu BF ve CoD ailesinde en azından düzgün bir hikaye modu görmüş olmanın tatmini bulunuyor.
Genel değerlendirme: Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare, hem hikayesi, hem oynanış ve vuruş hissiyatı olarak güzel bir iş olarak ortaya çıkmış. Multiplayer moduna değinecek olursak biraz daha gelişmiş bir CoD multiplayer modu olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Hikaye modunda ise yeniden Captain Price’ı görmek sevindirici.
Sonuç olarak eğer CoD ve özellikle MW serisini seviyorsanız bu oyun da sizin hoşunuza gidecek ve aldığınıza değecek bir hissiyat sağlayacağını düşünüyorum. Call of Duty: Modern Warfare için Puanlama yapmak gerekirse 80/100 de diyebiliriz. Kutulu olarak PS4 ve XBO’da 549 TL gerçekten pahalı bir ücret olduğunu elbette biliyoruz. Dijital fiyatlandırmada ise PS4 için 469 TL normal, 569 TL Operatör versiyonu ve 669 TL ise Operatör Genişletilmiş sürümü veriliyor. XBO’da ise 472,5 TL, 572 TL ve 670 TL fiyatlandırma yapılmış. PC için Blizzard üzerinden almanız gerekiyor ve 60 Euro, 80 Euro ve 100 Euro fiyatlandırma ile satın alınabilir durumda. Aral ve D&R mağazalarından ise oyun hikaye modu nedeniyle kaldırıldı.
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Asus’un Super’leri | ROG Strix GeForce RTX 2070 Super & 2060 Super Advanced Edition
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Test Sistemi;
- Intel Core i9 9900K
- ROG Strix GeForce RTX 2060 Super Advanced Edition / ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Advanced Edition
- Kingston 8GB HyperX Fury RGB 2666mhz CL16 DDR4
- 1 TB Kingston A2000 SSD
İyi seyirler…
Aksesuar
Bilgisayarınızı Wi-Fi 6 ile güncelleyin: Asus PCE-AX58BT
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Bu incelememize konu olan Asus PCE-AX58BT, masaüstü bilgisayarınıza iki büyük yeniliği katarak iddialı bir kablosuz adaptör olmasıyla dikkat çekiyor. Hem Wi-Fi 6 olarak bildiğimiz 802.11ax desteği hem de Bluetooth 5.0 desteği kazandıran PCE-AX58BT modeli, yüksek hızlı internetinizi ve kayıpsız ve stabil hale getirmek için bire bir.
3000 Mbps’e varan hız desteğini kablosuz olarak sağlayabilen ürün, OFDMA ve MIMO ile beraber hızlı ve stabil veri transferi yapıyor. Bunun yanı sıra 4 kata varan daha uzun menzili ile Bluetooth 5.0 veri transferinizi de iki kat daha arttırıyor.
Özel antenleri ile ölü bölgeleri azaltan ve router uzakta olmasına rağmen hızlı ve kesintisiz sağlamayı başaran Asus PCE-AX58BT, test ettiğimiz iki farklı noktada da 35 Mbps ve 100 Mbps internet bağlantılarında tepe değere ulaşmayı başardı.
Asus PCE-AX58BT ile yüksek ve stabil hız deneyimi
802.11ac’de kullanılan 80 MHz band genişliği yerine 160 Mhz kullanan 802.11ax, bu sayede çok daha hızlı bir bağlantı sağlıyor. Özellikle internet hızınız ne olursa olsun Asus PCE-AX58BT ile stabil ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olacağınızı garanti ediyoruz. Aynı zamanda paketleme işlemini de yeni bir teknoloji ile yapan Wi-Fi 6, çoklu cihazlarda ortak internet kullanımlarında da gecikmeyi ortadan kaldırıyor.
Söz konusu Asus PCE-AX58BT kablosuz adaptörü kullanmak için gereken en önemli şey ise elbette bir Wi-Fi 6 destekli router’a da sahip olmanız. Biz testlerimizi Asus RT-AX56U Wi-Fi 6 destekli router ile yaptık. Toplamda 1800 Mbps hızına ulaşabilen router, AX58BT ile muhteşem bir ikili olabiliyor.
Bilgisayarınızda bulunan boş bir PCI-e x1 üzerinden bağlantısını kolayca sağlayabileceğiniz PCE-AX58BT sadece 802.11ax değil, 802.11a/b/g/n/ac desteği de sağlıyor. Wi-Fi 6’yı ise hem 2,4 GHz’de hem de 5 GHz üzerinde yapıyor.
Sonuç olarak; internet bağlantınız hangi hızda olursa olsun stabil ve sorunsuz bir kablosuz bağlantı için Asus PCE-AX58BT modelini tercih edebilirsiniz. Özellikle kablo yığınından kurtulmak, router’a uzak olan PC kurulumlarında kablolu bağlantı kadar hızlı bir bağlantı almak ve oyunlarınızda gecikmelerin önüne geçmek için tercih edebilirsiniz.
Aksesuar
Anker Soundcore Wakey | Saat, şarj cihazı, radyo ve dahası!
Anker Soundcore Wakey incelemesi ile karşınızdayız. Anker’in satın aldığı alt markası Soundcore’un yeni ürünü Wakey, baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacak.
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Hem Bluetooth hoparlör, hem çalar saat, hem kablosuz ve kablolu şarj cihazı hem radyo hem de aux girişiyle normal bir hoparlör olarak dikkat çekiyor. Anker‘in hızlı şarj teknolojisi ile 10 Watt’a kadar kablosuz şarj desteği sağlayan Soundcore Wakey, USB bağlantıları üzerinden 5 Volt 2 Amper şarj edebiliyor.
2 adet 5 Watt hoparlörü ile güçlü bir ses sağlamayı başaran Anker Soundcore Wakey, dahli FM radyosu ile 10 istasyona kadar band kaydı yapabiliyor.
Uykunuza yardımcı olacak sistemiyle çeşitli rahatlatıcı sesler içeren ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.