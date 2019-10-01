İnceleme
Call of Duty Mobile oynadık! | Akıllı telefonda COD deneyimi!
Call of Duty Mobile çıktı! Akıllı telefonlara Call of Duty deneyimini getiren CoD Mobile ile kapışıyoruz!
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Bizim de yeni indirdiğimiz Call of Duty Mobile’ın ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.
Call of Duty Mobile Android indir; https://hwp.to/CODAndroid
Dizüstü Bilgisayar
Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Asus ZenBook 14 (UX434F) modeli incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un farklı teknolojisi olan ScreenPad’e sahip olan ZenBook 14, ikinci ekranında büyük kolaylıklar sunmayı başarıyor.
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Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Dünyanın en küçük 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan ZenBook 14, 2017 modeline göre %13 daha küçük boyutta geliyor. 1,09 kg ağırlığıyla beraber rahat taşınabilir yapıda olan ZenBook 14, şık bir tasarıma sahip.
14 inç Full HD LED ekranında Nano Edge teknolojisiyle %92 ekran-boyut oranı yakanmış cihazda 2,9 mm çerçeve inceliği bulunuyor. Ekranda %100 sRGB desteği ve 178 derecelik görüş alanı da cihazın artılarından.
Intel Core i7-8565U işlemci, Nvidia GeForce MX250 ekran kartı, 16 GB bellek ve 1 TB PCIe depolama ile birçok işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz ZenBook 14 modeli Harman Kardon destekli ses sistemi içeriyor. Bağlantı tarafında ise BT 5.0 ve 802.11ac desteği sunuyor.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.
İnceleme
Taşınabilir dokunmatik ekran | Asus ZenScreen Touch
Asus ZenScreen Touch ile her zaman yanınızda ikinci bir ekran taşımanız mümkün. Bu videoda detaylarına bakıyoruz.
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Taşınabilir dokunmatik ekran | Asus ZenScreen Touch
Asus’un uzun süredir piyasada bulunan taşınabilir ekranı ZenScreen, dokunmatik özellikleriyle beraber ZenScreen Touch adını alıyor. ZenScreen Touch MB16AMT adını alan ekran, hafif yapısıyla dikkat çekiyor.
15,6 inç IPS tabanlı bir panele sahip olan cihaz 9 mm inceliğinde ve sadece 0,9 kg ağırlığa sahip. Bu sayedde çantanızda rahatlıkla taşınabilir yapıda. Bu modelde yer alan dokunmatik özelliği 10 nokta ile rahatlıkla kullanılabilirken bir adet DP özellikli Thunderbolt 3 destekli bağlantı ve aynı zamanda HDMI portuna sahip.
Bu sayede Tip-C bağlantısı üzerinden PC’nin yanı sıra akıllı telefon, tablet gibi cihazlar ile kullanılabilirken HDMI bağlantısı üzerşnden kameralar ve oyun konsollarıyla beraber de kullanabilirsiniz.
7800 mAh bataryası ile 4 saate varan batarya ömrüne sahip olan Asus ZenScreen Touch, Asus’un Flicker Free ve Ultra Düşük Mavi Işık Filtresi özelliklerini de sunuyor. 2 adet 1 W gücünde stereo ses desteği sunan ZenScreen Touch bu sayede ekran üzerinden de rahat bir ses deneyimi de vadediyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz…
Donanım
2K, 1ms, 165 Hz ve HDR monitör! | Asus TUF Gaming VG27AQ incelemesi
TUF Gaming VG27AQ incelemesiyle karşınızdayız. Bu videoda bir monitör arayacağınız her şeyi içeren tüm özellikleriyle göz dolduruyor!
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2K, 1ms, 165 Hz ve HDR monitör! | Asus TUF Gaming VG27AQ incelemesi
Asus’un fiyat, performans ve sağlamlık odaklı oyuncu serisi TUF Gaming ailesine katılan TUF VG27AQ modeli, 2K ve HDR destekli IPS paneliyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra oyuncuların isteyeceği 1 ms tepkime süresi, 165 Hz tazeleme hızı, Adaptive Sync ile AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteği ve en önemlisi yeni nesil ELMB Sync desteğiyle dikkat çekiyor.
Bu monitörde her şey var!
TUF VG27AQ profesyonel oyuncular ve oyun tutkunları için 155 Hz normal, DisplayPort ile 165 Hz’e çıkabilen bir tazeleme hızına saihp. 27 inç boyutunda IPS bir panele sahip olan VG27AQ, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğüyle daha kaliteli bir oyun deneyimi vadediyor.
G-Sync ve 1 ms tepkime bir arada!
Asus mühendisleri tarafından geliştirilen ELMB Sync teknolojisi Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu adıyla monitörün 1 ms tepkime süresini aynı zamnada G-Sync ile beraber sunabiliyor. Bu sayede G-Sync deneyimi sunabilen tüm monitörlerden daha akıcı ve daha iyi bir performans vadediyor.
HDR ile daha iyi görüntü
Üç farklı HDR modu bulunan Asus VG27AQ modelinde HDR 10 desteğinin yanı sıra Asus Cinema HDR ve Asus Gaming HDR teknolojileriyle oyun, sinema ve birçok görsel içerikte daha gerçekçi ve daha canlı bir görüntü vadediyor.
Genel olarak baktığımızda bir monitörden beklentilerin tamamını karşılamayı başaran TUF Gaming VG27AQ, ROG serisine göre daha rekabetçi fiyatla gelmesi bekleniyor.