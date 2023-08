Her platformdan oyuncunun hayran olduğu Call of Duty serisi, heyecanla beklenen yeni oyunuyla oyuncuların karşısına çıkıyor. Activision’un geçtiğimiz haftalardaki resmi duyurusuyla birlikte, yeni oyunun Call of Duty: Modern Warfare 3 olacağı kesinleşmişti. Bu heyecan verici haberin ardından, oyun nihayet Steam’de ön siparişe açıldı! Ama biz Türk oyuncular fiyatlar yüzünden bu oyundan da mahrum kalacağız gibi!

Call of Duty: Modern Warfare 3 Çok Konuşulacak Fiyatıyla Ön Siparişe Açıldı!

Call of Duty: Modern Warfare 3’ün Türkiye fiyatı oldukça konuşulacak cinsten. Oyunun ön sipariş fiyatı 1.999 TL olarak belirlendi. Daha fazla içerik sunan Kasa Sürümü için ise oyuncuların 2.799 TL ödemesi gerekecek. Bu fiyatlarla Modern Warfare 3, oyuncular için cep yakan bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun Steam sayfasında yapılan açıklamalar ve fragmanlar, Modern Warfare 3’ün oyun dünyasına nasıl bir sürpriz sunacağını gözler önüne seriyor. Yayınlanan fragman, oyunun grafik kalitesi, oynanış dinamikleri ve hikâye öğeleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Fragmanda, önceki oyunlardan tanıdık karakterler olan Soap, Ghost, Price ve Gaz da görünüyor. Ayrıca, unutulmaz Modern Warfare 2 bölümlerinden “No Russian”ın da yeni oyunda nasıl bir yere sahip olacağı merak uyandırıyor.

Modern Warfare 3’ün konusu da heyecan verici detaylar içeriyor. Oyun, geçen yıl piyasaya sürülen MW2’nin devamı niteliğinde olacak. Makarov’un ana kötü karakter olarak karşımıza çıkacağı oyunda, Captain Price, Ghost ve Soap gibi tanıdık kahramanlar, onu durdurmak için bir araya gelecekler. Ayrıca, Modern Warfare serisi için bir ilke tanıklık edeceğiz. Bu ilk, oyundaki “Zombi” modu olacak. Oyunun çoklu oyuncu modunda, 2009 yapımı orijinal Modern Warfare 2’nin klasik haritaları da yer alacak.

Oyuncuların merakla beklediği Call of Duty: Modern Warfare 3, 10 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Yeni özellikler, tanıdık yüzler ve heyecan dolu oyun deneyimi ile Modern Warfare 3, oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

