Call of Duty Black Ops 4’teki en önemli modlardan biri olacak olan Blackout’u deneyimledik. PUBG ve Fortnite ile dünya genelinde popülerleşen Battle Royale tarzı oyunlara Blackout modu ile giriş yapan Call of Duty, hikaye moduna veda ettiği Black Ops 4’te farklı olarak ilk defa Blackout adını verdiği mod ile güzel bir deneyim yaşatıyor.

Bizim beta testinde denediğimiz Blackout’ta yakşalık 80 kişi varken asıl oyun çıktığında 100 kişilik 12 bölgeli geniş bir haritada kıyafetli ancak silahsız bir şekilde helikopterlerden alana giriş yapacağız. Klasik bir Battle Royale deneyimini Call of Duty dünyası ile harmanlayan Blackout’un detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler, iyi oyunlar!

Call of Duty’de PUBG (Battle Royale) modu: Blackout