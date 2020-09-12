Call of Duty: Black Ops Cold War çapraz eşleşme desteği ile geliyor

Call of Duty: Black Ops Cold War çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Merakla beklenen oyunun çapraz platform özelliğine sahip olacağı öğrenildi.

İlginizi çekebilir; Prince of Persia: The Sands of Time Remake Geliyor!

reklam

CoD: Black Ops Cold War, beş farklı platforma çapraz eşleştirme desteği sunacak!

Oyun dünyasının hareketli olduğu şu dönemde, yeni oyunlar hayranları karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Activision‘ın dağıtımını üstlendiği Call of Duty serisi de yeni oyunu ile bizleri karşılayacak. Black Ops Cold War adıyla piyasaya çıkacak oyunun yapımcılığını Treyarch firması üstleniyor. Hikaye fragmanı ve oynanış videoları daha önce ortaya çıkan yapım, hayranları sevindirecek yeni bir haber ile geliyor. Activision firmasının resmi blog sayfasında duyurulan gelişmeye göre oyun, çok oyunculu modda çapraz eşleşme ve çapraz platform desteğine sahip olacak. Bu sayede farklı platformlarda oyuna sahip olan oyuncular, aynı lobi ve maç içerisinde bir arada bulunabilecekler.

Bununla kalmayan firma, oyununun aynı sistemi eski ve yeni nesil içinde bulunduracağını belirtmesi sevinçle karşılandı. Oyunu keyifle oynamak için konsol satın alma veya yükseltmelere ihtiyaç olmayacağını belirten Activision, her yeni nesil platform çıkışı sırasında yaşanan gerginliklerden kendilerini uzak tutmayı başardı. Ayrıca firma, eski nesilden yeni nesle yükseltme yapan oyuncuların, ilerlemelerinin silinmeyeceğini ve olduğu gibi aktarılacağını belirtti. Yeni nesil konsollar için herhangi bir duyuru yapılmayan Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sunulacak.