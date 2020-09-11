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Prince of Persia: The Sands of Time Remake Geliyor!
Prince of Persia efsanesi tekrardan aramıza dönüyor. Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft Forward etkinliğinde resmi olarak duyuruldu.
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Prince of Persia: The Sands of Time Remake pek de yeni havası vermiyor.
Prince of Persia, döneminin en iyi oyun serilerinden biriydi ve çok geniş hayran kitlelerine ulaşmıştı. Serinin en iyi oyunlarından biri olan The Sands of Time, 2003 yılında piyasaya çıkmıştı. Oyunun yeniden yapılacağı ile ilgili dedikodular uzun süredir dolaşıyordu. Hatta Uplay Rusya mağazasından oyunun geliştirilmiş grafiklerinden oluşan kısa bir video, resmi duyurudan birkaç saat önce sızmıştı. Döneminde oynanış ve grafik açısından öncü olan oyunun Remake‘i grafikleriyle pek iç açıcı gözükmüyor. Grafikleriyle hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratan oyun, günümüz teknolojisinden geri kalmış durumda. Ubisoft Forward‘da tanıtılan oyun 21 Şubat 2021‘de satışa sunulacak. PC, PS4 Pro ve Xbox One X gibi konsollara gelecek olan oyun şimdilik yeni nesile gelmeyecek gibi görünüyor.
10 Eylül akşamı online olarak gerçekleşen etkinlikte Ubisoft, önümüzdeki dönemde çıkaracağı diğer oyunları ve eklenti paketlerini de tanıttı. Bu oyunlar arasında Assasin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow: Six Siege ve son çıkan Battle Royale temalı oyunlardan biri olan HyperScape var.
Dizi/Film/Kitap
Dune filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!
Ünlü yazar Frank Herbert‘in meşhur roman serisi olan Dune aynı isimle tekrardan sinemaya uyarlanıyor. Filmin fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Hayranları tarafından aylardır beklenen yapım 18 Aralık‘ta vizyona girecek.
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Dune filmi 2020’nin en büyük yapımlarından biri olacak!
Warner Bros. stüdyolarından çıkacak olan Dune, pandemi sürecinden nasibini almıştı. Serinin hayranları filmin ne olacağını merakla bekliyordu. Warner Bros. Pictures YouTube kanalından yayınlanan fragmanla aylardır filmi bekleyen hayranların meraklarını bir nebze de olsa gidermiş oldu. Timothée Chalamet’in başrol oynadığı film Denis Villeneuve tarafından yönetiliyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Jason Momoa, Charlotte Rampling ve Oscar Isaac gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Bu güzel oyuncu kadrosunun yanı sıra filme müzikleriyle Hans Zimmer eşlik ediyor. Film taşıdığı bu özelliklerle son yılların en büyük yapımlarından biri olacak gibi gözüküyor.
Diğer
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun LEGO seti Stratosfer’e gönderildi
En çok bilinen maket-modelleme şirketlerinden biri olan LEGO, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)‘na ait setini duyurdu. LEGO ise bu model setinin çıkışını kutlamak adına bir meteoroloji balonuna konularak gerçek ISS‘e doğru, olabilecek en yakın konuma yani Stratosfer’e gönderdi.
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An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H
— LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020
LEGO tarafından yapılan açıklamaya göre, bu set geliştirilirken NASA uzmanlarından da yardım alınmış. Neredeyse her gün farklı bir görünümde olan ISS‘in son hali nasıl olacağı belli olmadığı için bu set, gerçeğinin ana modülleriyle ele alınmış hali diyebiliriz. Mini ISS birçok dikkat çekici ayrıntıya sahip. Örneğin aracın enerjisini üretmesini sağlayan sekiz adet devasa güneş paneli ve astronotların uzay yürüyüşlerini yapmak için çıktıkları vakumlu kapıyı bile göstermeyi ihmal etmemişler. Ayrıca sette ISS‘e kargo ve astronot trafiğini sağlayan, Rus Soyuz Kapsülü‘ne ve diğer araçlara göndermede bulunan bir uzay mekiği de var.
Fakat mini ISS‘te bulunan bazı ayrıntılar, gerçek ISS‘te güncel olarak bulunmayabiliyor. Örneğin sette bulunan, 2000’li yıllara kadar kullanılan ve ISS‘e kenetlenebilen uzay mekiğinin programı 2011’den itibaren askıya alınmış vaziyette. Yani bu mini ISS seti sizi zamanda yolculuğa çıkartacak da diyebiliriz.
Ayrıca LEGO son zamanlarda, uzay içerikli setlerinin sayısını arttırdı. İnsanlığın aya ilk ayak basışına görev alan efsanevi Saturn V roketi ve Apollo mekiğinden, Space X‘e ait roketler ve kapsüllere kadar bir çok aracı barındıran geniş bir koleksiyona sahip.
ISS LEGO seti 864 parçadan oluşuyor ve 1 Şubat‘ta satışa çıkacak. Yaklaşık 70 $‘lık bir fiyat etiketine sahip set, 90’lı yılların başında 87 milyar $’dan fazla yatırım yapılan ISS‘in kendisine kıyasla daha ulaşılabilir duruyor.
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Avengers: Endgame yeni TV Spot yayınlandı!
Avengers: Endgame “to the end” başlıklı TV Spot bugün Marvel Entertainment’in resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.
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Avengers: Endgame şüphesiz 2019 yılının en çok beklenen sinema filmi olmasıyla beraber, Reddit ve Twitter gibi platformlarda hayranları tarafından en fazla teori yazılan film. Daha önce yayınlanan fragman ve TV Spotlarda gördüğümüz kadarıyla ekibimizin Mad Titan Thanos‘a karşı yapacakları bir saldırının planlarını yapacağını biliyoruz.
Yeni yayınlanan TV Spot’ta Marvel Sinematik Evreni‘nin (MCU) geçtiğimiz 10 yılda yapmış olduğu tüm filmlerden kısa sahneler görmemizle beraber Infinity Gauntlet ve Infinity War çizgi romanlarının beyaz perdeye aktarılmak için yavaş ve planlı işlendiği süreci görüyoruz.