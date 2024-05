Microsoft, Xbox Wire üzerinden yaptığı bir duyuru ile oyun severleri heyecanlandırdı. Şirket, 9 Haziran’da gerçekleştirilecek Xbox Games Showcase etkinliğinin yanı sıra, Call of Duty Black Ops 6 Direct yayınını duyurdu. Bu etkinlikte, Black Ops serisinin “karanlık yeni bölümü” hakkında daha fazla bilgi verilecek ve oyun içi oynanışa dair ilk kapsamlı bakış sunulacak.

Microsoft, duyuruyu “The Truth Lies” adlı çarpıcı bir canlı aksiyon tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yaptı. Bu fragmanda, dünya liderleri Bill Clinton, Margaret Thatcher, George HW Bush, Colin Powell ve Saddam Hüseyin’in yer aldığı şifreli konuşmalar yer alıyor. Fragman, oyunun 90’ların başında Körfez Savaşı sırasında geçen olayları konu alacağını gösteriyor.

Call of Duty Black Ops 6 ilk günden Game Pass’te

Call of Duty Black Ops 6’nın Xbox Game Pass’e çıkışı, hayranlar için pek de şaşırtıcı olmadı. Xbox Başkanı Sarah Bond, Microsoft’un yakın zamanda satın aldığı Activision tarafından geliştirilen oyunlar da dahil olmak üzere tüm Microsoft oyunlarının doğrudan Game Pass’te yayınlanacağını duyurmuştu.

Ancak bu durum, Xbox Game Pass’in oyun satışları üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bazı soruları da beraberinde getirdi. Xbox yöneticileri, Game Pass’in oyun satışlarını artırabileceğini savunurken, bazı yayıncılar bu konuda ikna olmuş değil. Örneğin, eski Activision CEO’su Bobby Kotick, Call of Duty’nin abonelik hizmetlerine dahil edilmesine karşı çıkmıştı. Buna karşın, Sony, yeni özel oyunlarını doğrudan abonelik hizmetlerinde yayınlamaktan kaçınıyor.

Yeni Call of Duty oyunları genellikle 70 dolara satılıyor ve bu oyunlar dünya çapında yaklaşık 25 milyon kopya satıyor, bu da yüz milyonlarca dolar gelir anlamına geliyor. Microsoft, bu yılki Call of Duty’yi Game Pass’te yayınlayarak bu satışları riske atma ihtimali taşıyor. Ancak, Activision oyunları Xbox, PlayStation ve PC’de de doğrudan satın alınabilecek. Microsoft, Game Pass abone sayılarının artırılması baskısı altında ve Call of Duty’nin lansman sırasında Game Pass’e eklenmesi bu hedefe ulaşmada yardımcı olabilir. Verge’ün haberine göre, Microsoft’un Xbox Game Pass Ultimate’ın fiyatını yeniden artırmayı düşündüğü bildiriliyor.

Microsoft, oyun sektöründeki 1.900 personelini işten çıkarma sürecinde. Şirket, bu ayın başlarında Hi-Fi Rush geliştiricisi Tango Gameworks ve Redfall geliştiricisi Arkane Austin’in kapatıldığını duyurarak oyun dünyasında büyük bir şok yarattı. Bu gelişmeler, daha fazla kesintinin gelebileceği endişesini doğurdu.

Microsoft, Call of Duty Black Ops 6 için henüz kesin bir çıkış tarihi, fiyatlandırma veya platform bilgisi açıklamadı. Ancak oyunun PC, önceki nesil ve mevcut nesil konsollarda yayınlanacağı bildiriliyor. Bu, geniş bir oyuncu kitlesinin yeni oyuna erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.