Bu işbirliği, Calculum’un işletme sermayesi yaratmadaki ileri teknolojisini, alıcılar, tedarikçiler ve finansal kuruluşlar arasında güvenilir bir aracı olarak Faturalab’ın rolüyle birleştiriyor. Güçlerini birleştirerek, iki şirket, işletmelere tedarik zinciri verimliliklerini, karlılıklarını ve dirençlerini artırma konusunda güç kazandırmayı amaçlıyor.

Calculum CEO’su ve kurucu ortağı Oliver Belin, “Faturalab’ı Türkiye’deki ilk ortağımız olarak seçtik çünkü tedarik zinciri alanında inovasyonu ve verimliliği artırma konusunda ortak hedefleri paylaşıyoruz,” dedi. “Bu stratejik işbirliği sayesinde, işletmelere işletme sermayelerini optimize etmek ve tedarik zinciri zorluklarını etkili bir şekilde aşmak için güçlü araçlar ve içgörüler sağlayacağız.”

Faturalab CEO’su ve kurucu ortağı Emre Aydın, ortaklığın önemini vurguladı ve şöyle dedi: “Alıcılar, tedarikçiler ve finansal kuruluşlar arasında bir platform olarak, Faturalab tedarik zinciri ekosistemi boyunca sorunsuz şekilde işlemleri kolaylaştırmak ve işbirliğini teşvik etmekte kritik bir rol oynamaktadır. Calculum ile birlikte, işletmelerin bugünün rekabetçi ortamında başarılı olmasını sağlayacak dönüşüm çözümleri sunmaya hazırız ve Türk ihracatçı ve ithalatçılarının yeni işletme sermayesi yaratmasına yardımcı olacağız.”

Avrupa ve Amerika genelinde faaliyet gösteren Calculum ve Faturalab, tedarik zinciri alanında pozitif bir değişim yaratmak için güçlü konumdalar. Birleşik uzmanlıkları ve teknoloji çözümleri, işletmelerin tedarik zinciri karmaşıklıklarını güvenle ve çeviklikle aşmalarını sağlayacak.