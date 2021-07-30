Kripto Para
Çağımızın pasif gelir elde etme yöntemi kripto para staking seçenekleri nelerdir?
Kripto paralar toplum tarafından benimsendikçe sunduğu imkanlar da buna bağlı olarak artıyor. Risk almak isteyen yatırımcılar genelde spot ticareti veya kaldıraçlı işlemleri tercih etse de birikimlerini uzun vadede büyütmek isteyenler de staking gibi seçenekleri tercih ediyor ve bununla pasif gelir elde ederek gelirlerini arttırıyorlar. Ancak çok fazla platform tarafından çok fazla staking seçeneğinin ve farklı faiz oranlarının sunulması bu alana yatırım yapmak isteyenlerin üstünde baskı oluşturabiliyor. Peki staking nedir ve popüler olarak tercih edilen stake yöntemleri nelerdir? Daha yakından bakalım.
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Staking nedir?
Staking, türkçe karşılığını bulmanın zor olduğu kelimelerden bir tanesi. Kısaca staking, bir bankadaki vadeli hesabınızdan elde ettiğiniz faiz gelirine benzer şekilde sahip olduğunuz kripto paralar üzerinden zamana bağlı olarak daha fazla kripto para kazanmak üzerine kurulmuş bir sistem. Kripto paraların volatilitesi ve faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle bazı insanlara göre staking, herhangi bir bankanın faiz getirisinden çok daha cazip. Staking çeşitleri birbirinden farklı olabilse de çoğunlukla stake ettiğiniz kripto paralarınız dolaşıma sokulur. Örneğin başka kişilere işlem yapabilmeleri için borç verme şeklinde kullanılabilir. Ancak PoW, PoS, SaaS, kilitli, kilitsiz stakeleme, DeFi staking, Farming, Airdrop, Launchpad vs. Gibi çok fazla seçeneğin olması insanlarda da kafa karışıklığına neden oluyor.
Staking seçenekleri nelerdir?
Kripto paralar temelde iki çeşit işleyiş mekanizmasına sahip. Bunlardan ilki Proof of Work (iş kanıtı) adı verilen ve Bitcoin, Ethereum gibi öncü kripto paraların benimsediği sistem. Diğeri ise Proof of Stake (hisse kanıtı) adı verilen, daha yeni kripto paraların benimsediği ve PoW’a göre önemli avantajları sebebiyle daha çok tabana yayılan sistem. Bahsedeceğimiz ilk sistem olan PoW sistemi aslında aktif olarak sürdürme maliyeti ve iş yükü gerektirmesinden ötürü pasif gelir sınıfına dahil olmayabilir.
Proof of Work mekanizmasındaki örneğin Bitcoin gibi bir kripto para üzerinden pasif gelir elde etmek için ilk yatırım bilgisayar ekipmanlarına yapılır. Madencilik olarak da adlandırılan bu işlemde bilgisayar ekipmanları o kripto paranın blok zincirine gönderilen işlemleri gerçekleştirerek ağı güvenli hale getirir ve bunun için de o kripto para ile ödüllendirilir. Madencilikte daha çok ASIC adı verilen ve yalnızca bu iş için kullanılabilen bilgisayarlar veya bolca ekran kartının bağlandığı masaüstü bilgisayarlar kullanılır. Bu bilgisayarın zamanla çoğalan elektrik maliyeti ve bakım giderleri sebebiyle PoW sistemi herkes tarafından tercih edilen bir sistem değildir. Günümüzde bu sistemi kullanan Ethereum ise yakın bir tarihte ETH 2.0 ile PoW sisteminden PoS’a geçecektir.
Proof of Stake mekanizması ise bu mekanizmayı benimseyen kripto paraların geliştiricileri tarafından, o kripto paradan belirli miktarlarda bulunduran kişilere blok zincirindeki işlemleri doğrulaması için bir node atanmasıyla sahip olunan node miktarına göre o kişilerin o kripto paradan ödüllendirilmesi sistemidir. Örneğin ETH 2.0’da bir node’a sahip olabilmek için 32 Eth sahibi olmanız gerekmektedir. Yine de bazı kripto para alım satım platformlarının sunduğu havuzlara dahil olarak tam olarak bir node sahibi olunmasa da elinizdeki miktara göre orantılı olarak stake edebilmeniz mümkün. PoW sistemine benzer şekilde ödül o kripto para ile yapılır. Ancak PoS sisteminde ilk yatırım donanım yerine o kripto paraya yapılır. Bu sistemi benimsemiş bazı kripto paraların sunduğu yıllık ortalama getiri oranları şu şekildedir:
- Ethereum 2.0 (ETH2.0): %6.8
- Cardano (ADA): %4.6
- Poladot (DOT): %14
- Solana (SOL): %7.4
- Polygon (MATIC): %14.9
Kripto paralarınızı stake edebilmeniz için kullanılan bir diğer yöntem de Staking-as-a-Service (SaaS) adı verilen sistemdir. Bu sistemi gerçekleştiren endüstri son yıllarda gitgide büyüyerek farklı firmalar hizmete açılmıştır. Bu sistem ile hizmet veren şirketlerin internet siteleri üzerinden portföylerinde sunmuş oldukları staking seçenekleri üzerinden istenilen miktarda stake edilerek sundukları oranlarda getiri elde edilebilir. Bu sistemi kullanan firmalardan bazıları şunlardır:
- Figment Network
- MyContainer
- Stake Capital
- Stake.Fish
Örneğin bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle MyContainer sitesinde Solana için %10.1’lik, Polkadot için ise %3.9’luk yıllık getiri sunulmaktadır.
Binance, Kucoin, Kraken, Coinbase, Okex vs. Gibi bazı kripto para alım satım platformları da kullanıcılarına staking seçenekleri sunabilmektedir. Bu seçenekler arasında kilitli veya kilitsiz stakeleme ile bazı platformların anlaşmalarına göre DeFi staking seçenekleri de sunulabilmektedir. Kilitli stakelemede sahip olduğunuz kripto paranızı seçtiğiniz süre boyunca o platform üzerinde kilitlersiniz. Bu süreçte kripto paranıza ulaşabilmeniz mümkün değildir veya getirinizden vazgeçerek ve bir miktar ceza ödeyerek geri alma gibi imkanlar da sunulabiliyor. Kilitsiz stakelemede herhangi bir kilitleme söz konusu değildir. Kripto paralarınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. O zamana kadar kazandığınız gelirlerinizi de alırsınız. Ancak getiri oranları genellikle kilitli stake seçeneklerine göre daha düşüktür. Bunun yanında Binance gibi platformların sunmuş olduğu Launchpad gibi hizmetlerde sahip olduğunuz Binance Coin (BNB)’lerinizi stakeleyerek yeni listelenecek kripto paralardan herkesten önce elde edebilirsiniz.
Decentralized Finance (DeFi) veya merkeziyetsiz finans platformları da çıktıkları günden bu yana çok hızlı bir büyüme gerçekleştirmişlerdir. Bu platformlarda Binance, Kucoin vs. Gibi geleneksel platformların aksine herhangi bir hesap sahibi olmadan ve kimlik doğrulaması yapmadan kripto para alım, satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte çoğu DeFi platformu da farming, staking gibi seçenekler sunar. Staking seçeneklerinde o DeFi platformunun açmış olduğu havuzlara dahil olarak değişken faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Farming seçeneği sunan platformlarda ise iki kripto para havuzu bir çift olarak sunulur. Siz sunulan bu çiftlerden eşit miktarlarda birleştirerek iki kripto para üzerinden de gelir elde edersiniz. DeFi platformlarında sıklıkla karşılaşılabilen %100, 200, 300 gibi yüksek yıllık getiri oranları sebebiyle bu platformlar çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve büyüyerek insanlar tarafından benimsenmiştir. Ayrıca bazı DeFi platformları geçmişte onları en azından bir kez bile olsa kullandıysanız size belirli zamanlarda Airdrop ismiyle dağıtılan kripto paralardan faydalanma imkanı sunar. Kullanabileceğiniz bazı DeFi platformları şunlardır:
- PancakeSwap
- Uniswap
- ViperSwap
- Raydium
- Sushi
YouTube kanalımızda ise PancakeSwap, ApeSwap ve ViperSwap’ı nasıl kullanabileceğinizi anlattığımız videolarımızı izleyebilirsiniz.
Dezavantajları nelerdir? Ve RİSK UYARISI…
Staking ile pasif gelir elde edebilmek kolay olsa da bu ciddi riskler bulunduran işlemlerdir ve zarar etmenize veya birikiminizi tamamiyle kaybetmenize sebep olabilir. Öncelikle staking’e başlamadan önce bilmelisiniz ki sahip olduğunuz kripto paralarınızı stake ederek kripto paralarınızı staking için kullandığınız kuruma göndermektesiniz. Yani kripto paralarınızın kontrolünü kendinizden başka bir kuruma veya kişiye devredersiniz. O kurum veya kişi de sizin kripto paralarınızı dolaşıma sokarak bundan gelir elde eder ve elde ettiği geliri sizinle paylaşır. Siz de pasif gelirinizi bu şekilde sağlarsınız. Ancak staking için kullandığınız platform güvenilir değilse yatırmış olduğunuz kripto paralarınız o platformla birlikte kapanıp gidebilir. Bu yazıda bile bahsedilen en güvenilir olduğu bilinen platformların bile geçmişte yaşadığı hacklenme vakalarıyla kullanıcılarını mağdur ettiği durumlar çokça yaşanmıştır. Gelecekte de buna benzer durumlar yaşanabilir. Ayrıca platformun güvenilirliğiyle ilgili kendinizde bir şüphe bulundurmasanız da kripto paraların volatil varlıklar olduğunu unutmamalısınız. Stake etmek için almış olduğunuz kripto paralar fiat paralar karşılığında değer kaybına uğrayarak kısa vadede zarar etmenize sebep olabilir. O sebeple bu yazıda anlatılan hiçbir seçeneğin bir yatırım tavsiyesi olmadığını ve yaşanacak olumsuz durumlardan dolayı sorumluluk kabul etmediğimizi bilmelisiniz.
Staking’in geleceği
Kripto paralar ile staking seçeneklerinin çıkmasından bu yana yalnızca bir kaç yıl geçse de bu süreçte staking seçenekleri çok hızlı şekilde büyümüş ve çeşitlenmiştir. Bunun sebebi olarak da staking’in sevilmesi ve büyük kitleler halinde benimsenmesi gösterilebilir. Gelecekte de kripto paralar insanlar tarafından benimsendikçe Staking ve DeFi platformlarının da benimsenip büyümelerini sürdüreceği görülmektedir.
Bahsettiğimiz PoS sisteminin de PoW’a üstünlüklerinin en önemlilerinden biri de şüphesiz ki enerji verimliliği sağlamasıdır. PoW sistemi sebebiyle dünya çapında yüksek miktarlarda elektrik enerjisi bu iş için kullanılmaktadır. Her ne kadar bu elektrik enerjisinin çoğunluğu atık enerji denilen elektrik üretim şirketlerinin kullanım fazlası olarak üretilen ucuz enerjilerden ve sürdürülebilir enerjilerden kaynaklansa da kömür gibi çeşitli doğaya zararlı enerji elde etme yöntemlerini benimsemiş firmaların elektriklerini kullanan madencilik şirketleri de bulunmaktadır. Bununla ilgili de önemli bir tartışma geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından ortaya atılmış, şirketi Tesla’nın bu sebepten ötürü artık Bitcoin ile ödeme kabul etmediğini açıklamış, bu da kripto para piyasalarında ciddi düşüşlere neden olmuştu. Tartışmaların bu olaydan sonra daha da büyümesiyle PoS sistemini kullanan kripto paralar önemini arttırmıştı. Gelecekte de PoS sistemi sonradan çıkmış olsa da kripto paraların çoğunluğu tarafından en çok benimsenen mekanizma olacağı öngörülmektedir.
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Kripto Para
Ethereum’un önemli dönüm noktası Londra Hardfork’u neler getirecek?
Bitcoin’den sonraki en önemli kripto para olarak kabul edilen Ethereum çok önemli bir noktanın eşiğinde. Ağustos ayında gerçekleşecek olan Londra Hardfork’unda neler olacak? Ethereum yatırımcıları neleri beklemeli?
Ethereum, başlangıcından bu yana ana kodunda sürekli geliştirmeler yapılarak bugünlere geldi. Bu geliştirmelerden bir tanesi de 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Buna da Londra Hardfork’u ismi veriliyor. Londra Hardfork’unda tıpkı daha önce yapılan Berlin, İstanbul, Konstantinopolis ve Bizans Hardforklar‘ındaki gibi Ethereum paydaşları tarafından ortak karar ile kabul edilen Ethereum Geliştirme Teklifleri (EIP) uygulamaya konacak. Londra Hardfork’u ise daha çok EIP-1559 numaralı teklifle birlikte anılsa da bunun yanında kabul edilen 4 geliştirme teklifi daha aktifleştirilecek. Bunlara daha yakından bakalım.
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EIP-1559
Londra forkunda gerçekleştirilecek en önemli değişikliklerden biri de EIP-1559 ile olacak. Bu sebeple uzun süredir bu değişiklik oldukça tartışıldı ve diğer geliştirmeler ise EIP-1559’un arka planında kaldı. EIP-1559 ile aslında iki şey gerçekleştirilecek. Öncelikle ethereum ağında gerçekleşen işlemlere bir taban bir komisyon ücreti eklenecek. Bunun da ödenecek komisyonun daha kolay hesaplanmasında faydalı olması ve şu anki komisyon ücretlerine göre %20 civarında bir azalma olması bekleniyor. Şu anki sistemde ödenecek komisyonun hesaplanması anlık ağın yoğunluğuna göre değişmekte ve ağın yoğun olduğu zamanlarda da yüksek komisyon ücretleri ortaya çıkabilmekte. Dolayısıyla bu yönüyle EIP-1559’un küçük yatırımcının belası olan komisyon ücretlerinin azaltılmasında devrimsel bir rolü olmasa da oldukça önemli bir rolü olacağı söylenebilir.
EIP-1559 ile gelecek diğer bir gelişme ise ödenen komisyon ücretlerinin, dünyanın her tarafındaki ağdaki işlemleri onaylayan ve gerçekleştiren madencilere gitmesi yerine yakılacak olması. Yakma işlemi de o Ethereumların erişilemeyen bir adrese gönderilerek dolaşımdan çıkarılması anlamına geliyor. Bu durum da limitsiz arza sahip Ethereum için deflasyonist bir baskı yaratarak arz talep dengesine göre arzın düşmesi sonucu fiyatın artması anlamına gelebileceği söyleniyor. Ethereum arzının zamana dayalı olarak yavaş yavaş düşmesi de bu gerçekleştikçe Ethereum fiyatının zamana dayalı olarak benzer hızlarda yükselmesi bekleniyor.
EIP-3198
EIP-3198, EIP-1559’un küçük kardeşi olarak tanıtılıyor. Temel olarak EIP-1559’un akıllı kontratlardaki kullanıcı deneyim geliştirmelerini içeriyor. Akıllı kontratlar, Ethereum blok zincirindeki çeşitli yönergeleri kapsayan bilgisayar kodları olarak tanımlanıyor. Örneğin, bir otomat makinesinden almak istediğiniz ürünün nuamrasını girip ücretini yatırdığınızda arka planda çalışan ve size seçmiş olduğunuz ürün ile paraüstünüzün doğru verilmesini sağlayan kodlar akıllı kontratlar için verilen en sık örneklerden biri oluyor. Kripto arenasında ise akıllı kontratlar yoğunlukla Merkeziyetsiz Finans (DeFi) platformlarında insanlara borç veya faiz vermek için aracıları ortadan kaldırmak için kullanılıyor. EIP-3198 ile de akıllı kontratlar için ödenen komisyon ücretleri azaltılacak.
EIP-3529
EIP-1559 ile birlikte ağda önemli etki yaratacak geliştirmelerden bir tanesi belki de EIP-3529 ile olacak. Kısaca özetlemek gerekirse bu geliştirmeyle ağdaki bazı işlem kodları için ödenen komisyon iadeleri kaldırılacak. Bunu açmak gerekirse şu anda Ethereum ağında kendi işlemini temizledikten sonra ödenen komisyon ücretinden iade almak mümkün. Bazı akıllı kontratlar ve buna bağlı olan veriler ağın tıkanmasına neden olabilir.
Ödenen komisyon ücretinin iade edilmesi pratikte kulağa çok güzel gelse de bu durum bazı süistimallere de sebebiyet verebiliyor. Örneğin insanlar, ağdaki komisyon ücretleri düştüğünde ağı işe yaramaz verilerle dolduruyorlar ve komisyon ücretleri yükseldiğinde doldurdukları işe yaramaz verileri silip yüksek fiyattan komisyon ücretlerini iade alıyorlar. Ve iade edilen komisyon ücretlerinin çok büyük bir çoğunluğunun bu şekilde ödendiği de Ethereum’un en önemli geliştiricilerinden biri olan Tim Beiko tarafından doğrulandı. Dolayısıyla EIP-3529 ile ağın daha stabil olması bekleniyor.
EIP-3541
EIP-3541, Londra fork’unda gerçekleştirilecek daha az öneme sahip geliştirmelerden bir tanesi belki de. Ağda gerçekleştirilecek yeni akıllı kontratlar için ağda yer açılmasını sağlayacak. Kısaca Sanal Ethereum Makinelerine hiçbir şeyi bozmadan yeni bir özellik eklenmesi olarak tanımlanıyor.
EIP-3554
EIP-3554 ile “Zorluk Bombası” olarak bilinen olgu Aralık 2021’e ertelenecek. Kısaca zorluk bombası, ağdaki işlem gücüne bağlı olarak blok çözme zorluğunun bir kod ile ayarlanarak blok oluşturulmasında yaşanabilecek gecikmelerin ayarlanması şeklinde tanımlanabilir. Bu durum da 2015 yılında madencilerin hep birlikte madencilik işlemlerini durdurarak ağı savunmasız bırakmasını engellemek için bilinçli olarak oluşturuldu. EIP-3554 ile temelde bu bomba çözülecek Ethereum’un ETH 2.0 yolculuğunda geliştiricilere daha fazla zaman kazandıracak. ETH 2.0 ile birlikte de bütün bu kodlar önemini yitirecek.
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Kripto Para
TCMB Başkanı dijital para çalışmaları ile ilgili konuştu! Pilot uygulama başlıyor…
TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital para çalışmaları ile ilgili konuştu. Başkan, pilot uygulamaların ne zaman başlayacağını söyledi.
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sordukları sorulara yanıt verdi. Kavcıoğlu, çalışmaları hızla devam eden dijital para hakkında da önemli açıklamalar yaptı.
Dünyadaki pek çok merkez bankasından dijital para birimi çalışmalarına dair haberler geliyor. Bu alanda en önde giden ise Çin. Geniş çaplı pilot denemeleri başarı ile uygulayan Çin’in ardından pek çok merkez bankası da hızla hamleler yapıyor. Türkiye de bu çalışmalara başlayan ülkelerden biri. 2019 yılında çalışmalarına başlanan dijital para hakkında gelinen son nokta da fazlasıyla merak ediliyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kendisine bu konu hakkında yöneltilen sorulara şu ifadelerle yanıt verdi:
“Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız. Açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor.”
Dünyada hızla ilerleyen ve ülkemizde de eylül ayı civarında pilot uygulamaları başlaması beklenen merkez bankası dijital para birimleri ile ilgili sizlerin görüşleri neler? Sizce dijital paralar ülkeler için nasıl avantajlar ve dezavantajlar yaratabilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
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Çağımızın pasif gelir elde etme yöntemi kripto para staking seçenekleri nelerdir?
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