Türkiye otomotiv pazarında son dönemde adından en çok söz ettiren markalardan biri olan BYD Türkiye, kullanıcı güvenini tazeleyecek kritik bir duyuruya imza attı. Şirket, satış sonrası hizmetler ve müşteri memnuniyeti stratejisi kapsamında önemli bir güncellemeye giderek araçlarının en kritik parçası olan bataryalar için sunduğu güvenceyi artırdı. Manisa’da kurulması planlanan fabrika süreciyle ilgili tartışmalar ve teşvik konuları devam ederken gelen bu hamle, sektördeki rekabeti de kızıştıracak gibi görünüyor. Peki, BYD’nin yeni garanti şartları neleri kapsıyor?

BYD Türkiye Batarya Garantisi Kapsamında Limitleri Yükseltti

BYD Türkiye, daha önce 200 bin kilometre olan batarya garantisi sınırını 250 bin kilometreye çıkardığını resmi olarak ilan etti. Bu karar sadece yeni araç alacakları değil, halihazırda BYD modellerini kullanan mevcut sahipleri de kapsıyor. Şirketin açıklamasına göre 8 yıl veya 250.000 kilometreye kadar geçerli olacak bu garanti, markanın LFP teknolojisine sahip Blade Bataryalarına olan güvenini simgeliyor.

Garantinin en dikkat çekici detaylarından biri, pil sağlığıyla ilgili belirlenen alt limit oldu. Belirtilen süre veya kilometre sınırı içerisinde, batarya sağlığı yüzde 70’in altına düşen tüm araçlar ücretsiz batarya değişimi imkanından yararlanabilecek. Bu durum, ikinci el değerini korumak isteyen kullanıcılar için de büyük bir avantaj sağlıyor.

Hangi Modeller Yeni Garanti Kapsamına Giriyor?

Yeni garanti düzenlemesi, markanın Türkiye yollarındaki tüm elektrikli otomobil modellerini kapsıyor. Özellikle popüler BYD Atto 3 ve markanın hibrit motorlu seçeneği olan BYD Seal U DM-i modelleri bu güncellemeden doğrudan yararlanıyor. Şirket, Blade batarya teknolojisinin dayanıklılığına vurgu yaparak, bu ünitelerin 5.000’den fazla şarj-deşarj döngüsünü sorunsuz tamamlayabildiğini belirtiyor.

Blade Batarya Teknolojisi ve Uzun Ömürlülük

Teknik verilere göre, BYD Türkiye tarafından sunulan bu bataryalar, teorik olarak 1,2 milyon kilometreye kadar yol kat edebilme kapasitesine sahip. LFP (Lityum Demir Fosfat) kimyasıyla üretilen bu piller, geleneksel lityum iyon pillere göre daha güvenli bir yapı sunarken, ısınma ve yanma riskini de minimuma indiriyor. Bu yüksek dayanıklılık verileri, markanın garanti süresini yukarı çekmesindeki en büyük dayanak noktasını oluşturuyor.

Manisa Fabrikası Tartışmaları ve Yatırım Süreci

BYD Türkiye son dönemde sadece teknik güncellemelerle değil, yatırımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Şirket, Manisa’da kuracağı devasa fabrika için arazi satın alsa da fabrikanın henüz inşa edilmemiş olması bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle fabrika kurulmuş gibi sağlanan özel vergi teşvikleri ve matrah avantajları, sektör genelinde eleştirilere neden olmuştu.

Markanın şu an için devasa bir ceza riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edilse de tüketici tarafında atılan bu garanti adımı, markanın Türkiye pazarında kalıcı olma niyetini gösteriyor. Vergi avantajları sayesinde fiyat rekabetinde öne çıkan BYD, satış sonrası hizmetlerdeki bu hamlesiyle elektrikli araçlara mesafeli duran kitlenin güvenini kazanmayı hedefliyor.

LFP Batarya Nedir?

Lityum Demir Fosfat (LFP) bataryalar, lityum iyon pillerin bir türüdür ancak katot malzemesi olarak demir fosfat kullanır. Bu yapı, pillerin daha uzun ömürlü olmasını, yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı hale gelmesini ve termal kaçak riskinin azalmasını sağlayarak daha güvenli bir sürüş deneyimi sunar.

