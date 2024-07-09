BYD Türkiye fabrikası olay oldu. Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Çinli BYD, Türkiye’de büyük bir yatırıma imza atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’deki yeni üretim tesisi için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapması planlanıyor. Bu yatırım, ülkemizde sürdürülebilir mobilite teknolojilerinin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacak. BYD Türkiye fabrikası Çinli otomobil fiyatlarına yarayacak. İşte 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak BYD Türkiye fabrikası. BYD Türkiye’de fabrika mı kuruyor? BYD fabrikası nerede kurulacak?

BYD Türkiye’de Fabrika Kuruyor: İşte 1 Milyar Dolarlık BYD Türkiye Fabrikası

BYD Türkiye fabrikası için yapılacak anlaşmaya ülkemizden birçok üst düzey isim katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu hazır bulundu.

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye’de kurulacak olan fabrika, yıllık 150.000 araç kapasiteli olacak. Peki BYD fabrikası ne zaman üretime başlayacak? Buna göre, fabrikanın 2026 yılı sonunda üretime başlaması hedefleniyor. Peki BYD fabrikası nerede olacak? Fabrika’nın Türkiye’de otomotiv sektörünün lokomotiflerinden biri olan Manisa’da kurulması bekleniyor.

Yeni tesisin kurulmasıyla birlikte, 5.000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Bu sayede ülkemizdeki işsizlik oranlarında da bir iyileşme olacak. Ayrıca, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir Ar-Ge merkezi de bu tesisin bir parçası olacak. BYD Türkiye yatırımı, Türkiye’nin gelişen teknoloji ekosistemi ve nitelikli iş gücü sayesinde gerçekleştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD’nin bu yatırım kararının Türkiye’nin otomotiv sektöründeki dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Kacır, “Bu yatırım, ülkemizin uluslararası yatırımlar için bir merkez olma potansiyelini ve inovasyon kapasitesini vurgulamaktadır. Elektrikli araçlara yönelik bu yatırım, Türkiye’nin yeni nesil ve çevre dostu araç üretiminde önemli bir adım olacaktır.” dedi.

BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu ise, Türkiye’nin yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılamada önemli bir rol oynayacağını belirtti. “Türkiye’nin eşsiz avantajları, BYD’nin bu yeni üretim tesisine yaptığı yatırımı daha da anlamlı kılıyor. Bu yatırım, markamızın yerel üretim yeteneklerini geliştirmesine ve lojistik verimliliği artırmasına yardımcı olacak.” şeklinde konuştu.

Yıllık 3 milyondan fazla araç üreten ve elektrikli araç satışlarında dünya lideri olan BYD’nin Türkiye’deki bu yeni yatırımı, ülkemizin otomotiv sektöründe yeni nesil ve çevre dostu araç üretiminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. BYD Türkiye fabrikası gerçekten de ülkemize ilaç gibi gelen bir yatırım olacak.

Bu yatırımla beraber yine ülkemizde en çok satan otomobiller arasında yer alan BYD otomobillerinde de bir fiyat avantajı olacağını düşünüyoruz. Yıllık 150.00 üretim kapasiteli BYD Türkiye fabrikası ülkemizin otomotiv sektörü için büyük bir fırsat. BYD Türkiye yatırımının sonuçlarını ne zaman göreceğimizi merak ediyoruz. Yatırım yapan Çinli şirketlere, Çinli otomobillere ek gümrük vergisi muafiyeti işe yarayacak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce BYD fabrikası Türkiye ekonomisine nasıl katkıda bulunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!