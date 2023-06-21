Sosyal medya mecraları Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat ve diğerleri geleneksel medyanın yerini aldı. Hem Türkiye hem de dünya genelinde reklam pastasının yüzde 60’ından fazlası sosyal medya mecralarına harcanıyor. Trilyonlarca dolarlık bu devasa bütçe ile en etkili kampanyaları yapan markalar ise çok kısa sürede rakiplerinin önüne geçerek, büyüme hedeflerinin kat be kat üzerinde gelişmeler kaydediyor. Peki, sosyal medya platformlarında reklam verenler nelere dikkat etmeliler? Hangi yöntemleri izlemeliler? Bütçelerini nasıl yönetmeliler? Bu ve buna benzer birçok önemli sorunun yanıtını Digital Exchange’in uzman sosyal medya marketing ekibi verirken, sosyal medya kampanya ekiplerine de önemli uyarılarda bulundu.

Doğru Infuluencer’ı Seçmelisiniz

Sosyal medya reklamlarının marketing denilince akla ilk gelen yöntem olduğunu ifade eden Digital Exchange marketing ekibi, “Markaların bu konuda yaptıkları ilk yanlış, en çok takipçisi olan Influencer ile anlaşma yoluna gitmektir. Oysaki bir ürün ve hizmetin marketing’i yapılırken, en çok takipçisi olan Influencer yerine en doğru Influencer’ı seçmek başarıyı getirir” sözlerini kullandı. Digital Exchange marketing ekibi konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Günümüzde 1 milyon ve üzeri takipçisi olan Influencer’lara makro, 10 bin ve altı takipçisi olan Influencer’lara ise mikro ünlü ismi veriliyor. Markalar, elbette en çok takipçisi olan Influencer’ın en çok etkileşimi alacağını düşünüyor. Gerçekte ise bir ürün ve hizmetin marketing’ini yaparken artık Influencer’ların da profesyonelleştiğini unutmamak lazım. Bugün Influencer’ların takipçileri o sosyal medya ünlüsünün

Kozmetik

Otomobil

Turizm-Seyahat

Sağlık

Moda

Kültür

Gıda

Alışveriş gibi alanlarda çok başarılı olduğunu biliyor. Dolayısıyla da Influencer’ın tavsiye ettiği, reklamını yaptığı ürünü hizmeti araştırma, alma, kullanma eğilimini gösteriyor. Bu noktadan bakınca, bir sosyal medya kampanyasında en çok takipçisi olan Influencer’ı değil, daha önce yaptığı kampanyalar ile bugün tanıtacağı ürün ve hizmete katkı sağlayacak, satışını artıracak, hedef kitleye tam olarak seslenecek Influencer’ı seçmek gerektiği ortaya çıkıyor.”

Bütçe Yönetimi Kampanyaya Uygun Yapılmalı

Ürün ve hizmeti tanıtabilecek doğru Influencer seçimi ile birlikte sosyal medya marketing kampanyalarında ikinci adımın bütçe yönetimi olduğunu ifade eden Digital Exchange marketing ekibi, “Bütçe yönetimi her zaman en önemli konuların başında gelir. Çünkü bütçeyi doğru şekilde kullanmak, kampanyanın başarısını daha fikir aşamasında bilmek anlamına gelir. Sosyal medya mecralarında bugün kampanya düzenlerken Influencer’ların 25 bin TL’den başlayıp milyon TL’ye kadar yükselen eğer kullanılacak isim bir ülke ya da dünya starı ise milyon dolarların konuşulduğu bütçeler ortaya çıkar. Bu nedenle de günümüzde markalar, özellikle de Influencer ile ciro yani satış odaklı, ürün ve hizmeti tanıttığı zaman e-ticaret sitesi ya da online satış mecrasına yönlendirme yapmayı düşünüyorsa, burada Affiliate Marketing dediğimiz satış ortaklığı yani satıştan kâr payı almaya odaklı bütçe yöntemini tercih etmeliler. Bir Influencer’e kampanyanın başında istediği rakamı ödemek, kampanyanın performansını marka adına kontrol edememe sonuçlarını doğurabilir. İstenilen ekonomik sonuca ulaşmak için Influencer’in tanıtımını yaptığı ürün ve hizmet ne kadar çok satılırsa, o kadar fazla kâr payı alacağını bilerek hareket etmelidir” bilgisini paylaştı.

Etnik Öğeler Unutulmamalı

Sosyal medyada pazarlama yaparken en önemli maddelerden birinin de etnik marketing olduğunu ifade eden Digital Exchange marketing ekibi “Bir marka hangi bölgeye, yöreye pazarlama yapacaksa o yerin etnik özelliklerini de iyi bilmeli. Marka ekibi kendine şu soruları sormalı:

Hangi alanda marketing yapacağız?

Bu bölgenin dini inançları nedir?

Beyazlar, siyahlar ya da melezler mi ağırlıktadır?

Bölgede/yörede hangi ürünler tercih edilir?

Ne tür sosyal, kültürel hassasiyetler vardır?

Sorulara verilecek yanıtlarla birlikte sosyal medyada hedef kitlenin seçilmesiyle birlikte etnik marketing yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Hangi Sosyal Medya Mecrasını Seçeceksiniz

Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, sosyal medyada pazarlama kampanyası yaparken bu maddelere ek olarak hangi sosyal medya mecrasının seçileceğinin de büyük bir önem taşıdığını kaydetti. Ülkelere, hatta şehirlere göre sosyal medya mecralarının popülerlik çeşitliliği oluşturduğunu ifade eden Pamuk, şunları söyledi: “E-ihracat yapmak isteyen bir marka yayınlayacağı diyette tüketilen ve tok tutan gıda ürünü için YouTube gibi video marketing yapılacak mecrayı seçerse doğru yapar. Türkiye’de bu marketing’i gerçekleştirecekse bizde Facebook’un daha çok rağbet gördüğünü bilmek gerekir. Bunun yanında Avrupa’da Instagram kullanımı yaygın. Asya’da ise TikTok daha fazla tercih ediliyor. Konu iş dünyasına ilişkin ise mutlaka LinkedIn tercih edilmelidir. Yani kampanyanın planlama aşamasında hangi mecranın seçileceğine ilişkin profesyoneller ile çalışmak ve onların değerlendirmeleriyle hareket etmek, kampanya bütçesinin doğru kullanılmasını ve hedeflenen başarıya ulaşılmasını sağlar.”

Profesyonel ekipler harcanan bütçenin karşılığını verir

Sosyal medyadaki kampanyaların markalara ciro ve itibar kazandırdığını aktaran Emrah Pamuk, “Bir kez kampanya yapmak ile kampanyayı sürekli kılmak arasında farklar var. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki sosyal medyada düzenli şekilde marketing faaliyetlerinde bulunan markalar rakiplerine oranla daha çok tercih ediliyor. Yani sosyal medya marketing kampanyalarını tek seferlik değil uzun vadeli olarak düşünmek fayda sağlıyor” dedi. Kampanyaların kalitesini belirleyen en önemli öğelerden birinin de özgün içerik olduğunu aktaran Pamuk, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya kampanyasında dikkat etmeniz gerekenlerin başlıca maddelerinden biri de özgün içeriktir. Bugüne kadar sosyal medyada uygulanmayan marketing yöntemi kalmadı. Ama doğru ürüne, doğru hedef kitle ve doğru sosyal medya mecrasını seçerken en uygun içeriği de üretirseniz, yani ürünü ve hizmeti tanır, kitlenizin de ne istediğini bilirseniz başarılı olursunuz. Bunun için de sosyal medya ajansınızdan şunları talep edin:

Influencer daha önce hangi kampanyalarda rol aldı?

Nasıl bir satış ve itibar artışı grafiği kaydetti?

Hedef kitlenin beklentileri nedir?

Benzer hangi kampanyalar, hangi oranda başarılı oldu?

Ürün ve hizmet için ne kadar süreyle marketing yapmalıyız?

Profesyonel ajansla çalışmak sosyal medya kampanyasında bize neler kazandırır?

Size bu sorulara yanıt veren ajanslar, sosyal medya kampanyalarında başarı sağlayacaktır. Unutmayın ki sosyal medya kampanyaları büyük bir profesyonellik ister. Büyük değişkenlere yönelik önemli ve hızlı aksiyonlar almak gerekir. Bu beceriyi sağlayacak genç, dinamik ve her gelişmeyi takip eden ekiplerle yapılan çalışmalar da verilen paranın karşılığını markaya sağlayacaktır. Sosyal medya kampanyaları özen, beceri ve yaratıcılık ister. Profesyonel ekiplerin yürüttüğü kampanyalar ise başarının anahtarını oluşturur. Influencer’dan daha önceki kampanyalara kadar elde ne kadar fazla veri varsa, başarı da o oranda artıyor.”