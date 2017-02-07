Bütün Bir Pokemon Oyunu Minecraft’ta Yeniden Oynanabilir Hale Geldi

Minecraft’ı ve eklentilerini düşündüğünüzde oyunda yapılacak bir sürü alternatif şeyin olduğu görebilirsiniz ve bunlardan bir tanesi de başka oyunlar.

Son olarak Phoenix SC, Pokemon Cobalt and Amethyst oyununun Minecraft içerisinde oynanabilen bir eklenti yayınladı. Bu oyunda yep yeni bir hikaye yer alıyor ayrıca 136 yeni pokemon ve yeni bir pokedex yer alıyor.

Oyunun eklentisi orijinal oyundan daha uzun sürüyor. Phoenix SC tarafından yapılan açıklamaya göre oyunu bitirmek için yaklaşık 60-80 saat arası bir süre harcamak gerekiyor. Oyunda bazı hatalar mevcut ancak bir oyunun içerisinde başka bir oyun olduğunu düşünürseniz bu hataları görmezden gelmek mümkün.

Oyunun geliştirilmesi tam 31 ay sürmüş ve meydana gelen hatalar oyunda ilerlemeye ya da oyunu bitirmeye engel değil. Yapılan iş ise mükemmel. Umalım ki The Pokemon Company ya da Nintendo bir problem çıkarmasın.