Vivo, yeni yılın ilk ayında giriş seviyesi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Özelliklerine göre oldukça makul fiyatlı yeni Vivo Y55s 5G, dün Asya pazarında resmiyet kazandı. Bildiğiniz üzere şirket tarafından Aralık 2021 tarihinde sürülen bir başka Y55s isimli telefon da mevcut. Ancak yeni cihaz, eski modele göre bazı farklılıklar içeriyor.

Akıllı telefon piyasasındaki ürün çeşitliliğini arttırmak isteyen Vivo, geçtiğimiz yıl giriş segmenti için ürettiği telefonlarla adından oldukça söz ettirdi. Dev firma şimdi de eski modellerini yenilmenin peşinde. Yeni 5G bağlantı teknolojili Y55s de bunlardan biri. Gelin hep beraber yeni cihazın ayrıntılarına inelim.

Yeni Vivo Y55s 5G Özellikleri

Şirketin yeni akıllı telefonu sahip olduğu fiyat etiketine rağmen ekran, bağlantı, batarya ve kamera tarafında oldukça etkileyici teknik özellikler taşıyor. Cihaz ilk olarak, su damlası çentik tasarımıyla beraber gelen 6,55 inç boyutunda IPS LCD bir paneli bünyesinde barındırıyor. Söz konusu ekran, 1080 x 2408 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 60Hz yenileme hızı, yüzde 96 NTSC renk gamı ve yüzde 90,6 ekran-gövde oranı sunuyor. Yeni akıllı telefonun sağ tarafında bir güç düğmesi ve bir parmak izi sensörü yer alıyor.

Vivo’nun yeni uygun fiyatlı canavarı performans tarafında da kullanıcıları üzmeyecek özelliklere sahip. Cihaz, Dimensity 700 yongasından güç alıyor. Telefonun mevcut işlemcisi ayrıca 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile beraber çalışıyor. Bununla beraber telefon, 18W şarj destekli 5.000mAh değerinde bir bataryadan besleniyor. Yazılım boyutunda ise yeni Y55s, FunTouch OS 12 tabanlı Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

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Cihaz optik tarafında da heyecan veriyor. Ön tarafta 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelde ise 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel portre lensi ve bir LED flaş bulunuyor. Telefon 30fps (ön kamera) / 60fps (arka kamera) hızında 1080p video kaydını destekliyor. Yeni ürün bağlantı tarafında da Y55s 5G, çift SIM desteği, 5G, çift SIM, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı özelliklerini sunuyor.

Yeni Vivo Y55s 5G Fiyatı

Vivo Y55s 5G serisi 4GB ve 6GB RAM seçenekleri sunan iki ayrı model taşıyor. 4GB RAM + 128 GB model 263 dolarlık bir etikete sahipken, 6GB RAM + 128GB seçeneği 279 dolara satın alınabilecek.