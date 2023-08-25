İşte ve okulda kullanıma yönelik, bütçe dostu olarak tasarlanan ultra taşınabilir Acer Aspire 3 (A315-510P), hafif tasarımı, üstün özellikleri ve uygun fiyatıyla ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. En son teknolojilerle donatılan ve yalnızca 1,7 kg ağırlığında olan cihaz, internette gezinmeden oyun oynamaya, evden çalışmadan uzaktan eğitime ve temel iş uygulamalarını çalıştırmaya kadar birçok amaç için kullanılabiliyor.

Ultra taşınabilirliğiyle günlük kullanım için ideal bir seçenek oluşturuyor

Şık tasarımıyla öne çıkan cihaz, gücünü 8 çekirdekli 12. Nesil 1.80 GHz Intel® Core™ i3-N305 işlemciden alıyor. 15,6 inç Full HD (1920 x 1080) ekranıyla son derece net ve gerçekçi görüntüler sunan cihaz kullanıcıların ekran deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. Yüksek kapasiteli piliyle prize takma ihtiyacı olmadan uzun süre günlük kullanım sağlayan cihaz, 16 GB’ye kadar artırılabilen 8 GB DDR5 bellek ve 256 GB PCIe NVMe SSD ile kullanıcıların yüksek performans gerektiren görevlerini hızla tamamlayabilmelerini sağlarken dosyalarını ve medya içeriklerini depolayabilmeleri için yeterli miktarda depolama alanı sunuyor. Cihaz, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip A, 1 adet USB 3.2 Nesil 1 Tip A ve 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip C olmak üzere toplamda 3 USB bağlantı noktası, IEEE 802.11ac kablosuz ağ ve Gigabit Ethernet bağlantı noktası desteğiyle zengin bağlantı seçenekleri içeriyor. Cihazın üzerinde ayrıca iki adet hoparlör, dahili mikrofon ve kulaklık/mikrofon girişi bulunuyor.

Termal sisteminde yapılan iyileştirmeler sayesinde cihaz uzun süre kullanımda dahi performansını koruyor ve aşırı ısınmıyor. Bu, kullanıcıların işlerini kesintisiz bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor.

Üstün teknik özellikleriyle yüksek fiyat/performans cihazı olarak sunulan Aspire 3 A315-510P’nin Chiclet klavyesi, yuvarlak köşeli tuşlarıyla konforlu kullanım sağlıyor. Geleneksel dokunmatik yüzeylere göre çok daha hızlı tepki veren Hassas Dokunmatik Yüzeyi (Precision Touchpad) ise kullanıcıların daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Cihazın ekranında yer alan BlueLightShield™ teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı optimize ederek kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, uzun süreler boyunca konforlu bir ekran deneyimi yaşıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Aspire 3 A315-510P Türkiye’de 9.499 TL fiyatla satışa sunuluyor.

İşte ve okulda kullanıma yönelik, bütçe dostu olarak tasarlanan ultra taşınabilir Acer Aspire 3 (A315-510P), hafif tasarımı, üstün özellikleri ve uygun fiyatıyla ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. En son teknolojilerle donatılan ve yalnızca 1,7 kg ağırlığında olan cihaz, internette gezinmeden oyun oynamaya, evden çalışmadan uzaktan eğitime ve temel iş uygulamalarını çalıştırmaya kadar birçok amaç için kullanılabiliyor.