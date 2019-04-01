Burger King vejetaryenler için hamburger geliştirdi!

Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King son dönemde sayıları giderek artan vejetaryenler için içinde et olmayan Impossible Whopper isimli yeni bir hamburger geliştirdi.

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Burger King bu ürünü kiminle geliştirdi?

Fast food zincirinin en büyük rakibi McDonald’s geçtiğimiz günlerde vejetaryenlerle dalga geçmek için McPickle Burger isimli sahte bir ürün tanıtmıştı. B. King ise dünyada sayısı hızla artan, sağlıklı beslenen, et ve et ürünlerini tüketmeyen insanlar için Impossible Whopper isimli bir hamburger geliştirdi.

Popüler fast food zinciri bu hamburgeri Impossible Food isimli bir girişimciyle beraber üretiyor. İnsanlardan 389 milyon dolarlık bir sermaye toplayarak dikkat çeken bu şirket, bitkilerden üretilen dana eti benzeri gıdalar üzerinde çalışıyor. Vejetaryen Impossible Whopper ilk olarak belirlenen sınırlı sayıdaki şubede müşteriye sunulmaya başlandı.