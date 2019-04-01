Xiaomi Mi 9 ilk ayında 1 milyon satış rakamına ulaştı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi‘nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 9 ilk ayında 1 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı.

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Xiaomi Mi 9 en çok nerede sattı?

1 milyonluk bu devasa satışın büyük bir bölümünün, şirketin varlıklarının % 60‘ının bulunduğu Çin’deki kullanıcılar sayesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra şirket Avrupa’da da büyümeye devam ediyor. Geçen yıl kıtadaki satışlarını % 415‘in üzerine çıkarması şirketin bu başarısında büyük rol oynadı.

Baz model olan Mi 9‘un dışında ailenin daha ucuz ve daha pahalı olan üyeleri olan Mi 9 SE ve Mi 9 Explorer Edition‘ın da tatmin edici satış rakamlarına ulaştığı biliniyor. Şirket, Mi 9 ailesinin toplam satış rakamının 1.5 milyonu aştığını belirtti.