Perakende sektörü ekonomileri ayakta tutan en önemli alanların başında geliyor. Ülkemizde faaliyet gösteren 3.6 milyon işletmenin 816 bini perakende alanında faaliyet gösteriyor. Sektör 1.6 milyon kişi istihdam ederken, Ticaret Bakanlığı verilerine göre işletmelerin cirosu ise 12.4 trilyon TL büyüklüğündedir. Perakende sektörü Türkiye’deki alışveriş merkezi yatırımlarına paralel olarak da büyüme gösteriyor. Bu doğrultuda Türkiye, 446 alışveriş merkezine ve on binlerce perakende zincir mağazasına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda caddeler de perakende mağazalarının önemli satış noktaları arasında bulunuyor. Sadece alışveriş zincirlerine ait market sayısı 52 bin mağazayı geçmiş durumdadır. Bunun yanında fastfood, içecek, kafeterya, hazır giyim ile akaryakıt alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası çok sayıda markanın yüz bini aşkın perakende mağazası bulunuyor. E-ticaret şirketlerinin çok sayıda merkezi ve deposunu da ekleyince Türkiye’de çok sayıda mağazası bulunan perakende sisteminin boyutu devasa bir noktaya ulaşıyor.

Mağazalar 7/24 faaliyet gösteriyor

Gün içinde on milyonlarca kişinin ziyaret ettiği perakende zincirleri verimi artırmak, enerji tüketimi azaltmak ve gıda başta olmak üzere ürün kayıplarını en düşük seviyede tutmak için IoT buzdolapları, soğutucular, akıllı raf sistemleri ve kasalar kullanıyor.

Devreye alınan bu internet tabanlı sistemler sayesinde yılda milyarlarca TL’lik ürün bozulma riskinden kurtuluyor ve Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlanıyor. Öte yandan bu mağazalarda yüz binlerce kişi saat 08.00-21.00 saatleri arasında mesai yaparken, birçok markanın ise 7/24 faaliyet gösteren fiziksel mağazaları bulunuyor.

Teknolojiye yatırım kazandırıyor

Ekonomik büyüklüğü, istihdam oranları ve ulusal gelire olan katkısı nedeniyle en önemli alanların başında gelen perakende sektörü, bulut tabanlı ağ altyapılarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Çok sayıda mağazası bulunan perakende zincirleri, şirketin IoT ihtiyaçları, çalışanları ve müşterileri için kesintisiz, kaliteli bir internet yapısını sağlamak zorunda. Mağaza sayısı arttıkça katlanan bulut tabanlı ağ altyapısı yatırımı, doğru ürünler kullanarak gerçekleştirildiğinde şirketlere ekonomik yük getirmek bir yana kârlılıklarında başrolde yer alıyor.

Nebula ailesi ile çözüm çok kolay

Güvenli, yapay zeka destekli bulut ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, WiFi7 başta olmak üzere perakende zincirleri için Wireless, Switch, Nebula Cloud ve IP kamera çözümü gibi birçok ürün ve hizmet sunuyor. Ek donanım ve yazılım gerektirmeden kolayca kurulan sistemler sayesinde mağazalarda güvenlik, Switch, Wireless ve 4G / 5G bağlantılarını tek bir merkezi bulut platformu Nebula’da birbirine bağlanıyor, böylece mağaza ağı hem zahmetsiz hem de ölçeklenebilir şekilde korunup, yönetilebiliyor.

İşletmeler daha verimli hale geliyor

Bulut tabanlı ağ altyapılarının lüks değil büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “Türkiye gibi çok dinamik ve büyük bir perakende zincirine sahip ülkede hem satış hem mağazada ürün konumlandırma hem de muhafaza etmek için önemli bir operasyon gücünüzün olması gerekir. 85 milyon nüfusa sahip, yılda 50 milyon turist ağırlayan Türkiye’de perakende sektörü her geçen gün artan bir ivmeyle büyümesini sürdürüyor. Özellikle de zincir perakende markaları gün geçtikte yeni mağazalarını devreye alıyor. Bu ekosistemi bulut tabanlı ağ altyapılarına yatırım yapmadan yönetmek ya da verimli hale getirmek de geçen her saniye daha zorlaşıyor” dedi.

Kayıpların önüne geçiliyor, kârlılık artıyor

Perakende sektöründe bulut tabanlı ağ altyapıları ile sağlanan kesintisiz ve kaliteli internetin birbiriyle konuşan makineler IoT, çalışanlar ve müşteriler için üç ayrı kategoride ele alınması gerektiğini kaydeden Erünsal, şu ifadeleri kullandı: “Perakendede satılan ürünlerin tasarım ve pazarlama aşamasında başta yapay zeka olmak üzere Endüstri 4.0 ve 3D yazıcılar başrolde oynuyor. Bu şekilde internetin nimetlerinden faydalanılarak üretilen ve pazarlanan ürünler raflara konulduğunda bu mağazalarda neden internet kullanımı yeterli düzeyde olmasın? Müşteriler bugün ürünlerin önemli bölümünü e-ticaretten sipariş etme alışkanlığını sürdürse de mağazadan teslim almak istiyor. Hem müşterilerin hem çalışanların hem de perakende zincirinin IoT cihazlarının en büyük ihtiyacı kaliteli bir internet servisi olarak karşımıza çıkıyor. Zyxel Networks olarak perakende alanında global çapta önemli başarılara sahibiz. Çünkü müşterilerimizin ihtiyaçlarının ötesini görebilen çok yetkin bir teknik ekip ağına sahibiz. Nebula Cloud ürünlerimiz ile ihtiyaçlara tam olarak yanıt verebiliyoruz. Bugün 16 cihaza kadar bağlantı sağlayabilen dünyanın en hızlı bağlantısını sunan WiFi7 ile şirketlerin altyapısını oluşturuyoruz. Elimizde böylesi imkanlar varken, perakende markalarının zincirlerinde Türkiye’nin her yerinde aynı kalitede interneti sağlaması ve büyük bir ekonomik kazancı hem satış hem de ürün kaybının önüne geçerek elde etmesi mümkün.”

Kazan-Kazan prensibi devrede

Zyxel Networks olarak hem satış hem de satış sonrası hizmetlerle perakende sektörüne hizmet ettiklerini kaydeden Ömer Faruk Erünsal, “Türkiye ekonomisini büyütmenin ve geliştirmenin yolu perakende sektöründen geçiyor. Perakende zincirlerinin dijitalleşmesi için ise bulut tabanlı ağ altyapılarına yatırım yapmaları gerekiyor. Kazan-Kazan prensibi ile hareket ettiğimiz zaman market, akaryakıt, fastfood, hazır giyim, beyaz eşya ve telekomünikasyon alanındaki perakende zincirlerimiz yapacakları bulut tabanlı ağ altyapıları yatırımları sayesinde dijitalleşme yolculuklarında önemli bir mesafe kaydetmiş olacaklar” diye konuştu.