Apple merakla beklenen iPhone 14 serisini bu akşam Kaliforniya’da yapacağı “Far Out” isimli etkinliği ile gün yüzüne çıkarıyor. Eren ve Aydoğan da bu etkinlikte tanıtılması beklenen ürünleri konuştu.

Eren’in Apple videosu: https://youtu.be/xkBUFQ9iNmY

Aydoğan’ın iPhone 14 videosu: https://youtu.be/YBgsBI09i-c

Bu etkinlikte beklediğimiz ürünlere gelince mini serisine veda eden Apple, yerine Plus modelini koyacak. Yani iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini göreceğiz. Bu nedenle Pro modellerine 100 dolarlık bir zam gelirken, normal modellerde Apple A15 Bionic, Pro modellerde ise A16 Bionic işlemcileri olacak. Bunun yanı sıra Pro modellerinde çentik yerine hap benzeri biz çizgi göreceğiz.

Diğer ürünlere baktığımızda Apple Watch Pro modeli ilk defa gösterilirken Apple Watch SE 2 modeli de görücüye çıkacak. Normal seri ise Apple Watch Series 8 olarak devam edecek. Ses kanadında ise AirPods Pro 2 modeli de bekleniyor.

Bunun yanı sıra bir sürpriz olarak Mixed Reality, yani Karma Gerçeklik temalı bir kask da bekleniyor. iPad ve Mac modelleri ise Ekim’de gerçekleşecek ayrı bir etkinlikte görücüye çıkacak.