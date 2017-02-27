Bugün Görücüye Çıkan Sony Xperia XZ Premium Önemli Özelliklere Sahip

Sony bugün Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni Xperia telefonlarını tanıttı.

Sony’nin bayrak gemisi modeli olarak ön plana çıkan XZ Premium dünyanın ilk 4K HDR ekranına sahip olma özelliği taşıyor. Telefonun ekranı tam 2160 x 3840 çözünürlüğünde. Günümüz televizyonları için tam istenen özellikler XZ Premium’da yer alıyor olabiliriz. Şirket 2015 yılında Xperia Z5 Premium’u 4K ekran ile çıkardığında devrimsel bir iş yapmıştı. Bu sefer yine aynı yolda ilerliyor gibi gözüküyor.

Şirket 4K HDR içerik için Amazon ile anlaşmış. HDR desteği gerçektende renklerin harika gözükmesini sağlıyor. Tanıtımda XZ ile Z5 Premium’ı karşılaştıran bir de demo yayınlandı. XZ çok daha sıcak ve doğal sarı renkler gösteriyor. Lizbon sokaklarının yer aldığı demo gerçekten göz kamaştırdı. Sahneye çıkan Portekizli yöneticisi ise XZ Premium’un Lizbon’u olduğundan daha güzel gösterdiğini itiraf etti.

Telefonun kamerası da oldukça göz alıcı duruyor. Arka kamera 720p çözünürlükte 960 fps süper yavaş çekim yapabiliyor. Bu konuda da bir ilk. Ancak sadece 0.18 saniye çekim yapabiliyor. Yani kabaca 180 kare yakalayabiliyorsunuz. Ancak 30 fpsde yavaş çekim de oldukça tatmin edici.

Telefonda Snapdragon 835 işlemci yer alıyor. Bu işlemcinin bir diğer özelliği ise gigabit LTE destekliyor olması. 7.9 mm kalınlığındaki telefonun 3230 mAh bataryası, microSD kart desteği ve parmak izi okuyucusu bulunuyor.