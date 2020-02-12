Bugatti Chiron R, dev arka kanadıyla Cenevre’de boy gösterebilir!

Bugatti markasını birçok kişi Veyron adlı modeliyle tanıyor. Birbirinden eşsiz, özel sürümleriyle bir şekilde hayranlarının karşısına çıkan Veyron, 10 yıllık yaşamı boyunca Volkswagen Grubu‘nun 450 adetlik satış planını başarıyla tamamladı. Veyron’dan alışageldiğimiz özel sürüm geleneği Chiron için de sürdürülecek gibi görünüyor.

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Bugatti’ye ait olduğu bilinen üzeri örtülü birkaç model, yanlarında büyük bir kutu ile OR Tambo Uluslararası Havalimanı‘nda görüntülendi. Örtü altında tam olarak belli olmasa Chiron olduğu az çok belli olan dev arka kanatlı aracın, bir süre önce Bugatti’nin yayınladığı fotoğraftaki araç olma ihtimali oldukça yüksek. Elbette ki Bugatti’nin Divo ve Centodieci modelleri de bu şekilde arka kanatlara sahip fakat söz konusu aracın jant takımının farklı olması iddiaları güçlendiriyor. Kutudaki aracın ne olduğu hakkında ise henüz bir bilgi yok. 3 Mart 2020‘de kapılarını açacak olan 90. Cenevre Otomobil Fuarı‘nda bu gizemli aracıyla da boy göstereceği düşünülüyor.

Bugatti Chiron R ne gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor?

Chiron R‘ın, Chiron Sport ve rekor kıran Super Sport 300+ arasında konumlandırılması bekleniyor. Saatte 490,484 kilometre hız yaparak rekor kıran Chiron SS 300+ modelinden bilinen, 1500 beygir güç üretebilen 8.0 litrelik W16 motordan devşirme bir üniteyle gelmesi bekleniyor. Bugatti’nin daha gergin bir süspansiyon seti kullanmasıyla, Chiron R’ın daha keskin bir sürüşe sahip olması öngörülüyor.