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Bugatti Chiron R, dev arka kanadıyla Cenevre’de boy gösterebilir!
Bugatti markasını birçok kişi Veyron adlı modeliyle tanıyor. Birbirinden eşsiz, özel sürümleriyle bir şekilde hayranlarının karşısına çıkan Veyron, 10 yıllık yaşamı boyunca Volkswagen Grubu‘nun 450 adetlik satış planını başarıyla tamamladı. Veyron’dan alışageldiğimiz özel sürüm geleneği Chiron için de sürdürülecek gibi görünüyor.
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Bugatti’ye ait olduğu bilinen üzeri örtülü birkaç model, yanlarında büyük bir kutu ile OR Tambo Uluslararası Havalimanı‘nda görüntülendi. Örtü altında tam olarak belli olmasa Chiron olduğu az çok belli olan dev arka kanatlı aracın, bir süre önce Bugatti’nin yayınladığı fotoğraftaki araç olma ihtimali oldukça yüksek. Elbette ki Bugatti’nin Divo ve Centodieci modelleri de bu şekilde arka kanatlara sahip fakat söz konusu aracın jant takımının farklı olması iddiaları güçlendiriyor. Kutudaki aracın ne olduğu hakkında ise henüz bir bilgi yok. 3 Mart 2020‘de kapılarını açacak olan 90. Cenevre Otomobil Fuarı‘nda bu gizemli aracıyla da boy göstereceği düşünülüyor.
Bugatti Chiron R ne gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor?
Chiron R‘ın, Chiron Sport ve rekor kıran Super Sport 300+ arasında konumlandırılması bekleniyor. Saatte 490,484 kilometre hız yaparak rekor kıran Chiron SS 300+ modelinden bilinen, 1500 beygir güç üretebilen 8.0 litrelik W16 motordan devşirme bir üniteyle gelmesi bekleniyor. Bugatti’nin daha gergin bir süspansiyon seti kullanmasıyla, Chiron R’ın daha keskin bir sürüşe sahip olması öngörülüyor.
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Mobil Dünya Kongresi 2020 iptal edilebilir!
Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 etkinliğine katılmayacağını açıklayan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Pek çok firmanın katılım sağlamayacağını açıklaması nedeniyle GSMA’nın etkinliği iptal etmesi söz konusu.
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Koronavirüs salgını dünyayı pek çok alanda olumsuz etkiledi. Salgın, özellikle uluslarası etkinliklere katılım ve yolculuk konularında insanların çekingen davranmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde MWC 2020 etkinliğini düzenleyen GSMA, katılımcılarına Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri arttırdığını ve salgının merkezine yakın bölgelerden katılımcı kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. GSMA’nın yaptığı açıklamalar endişeleri gidermeye yetmedi. Açıklamalar sonrası Xiaomi, Amazon, LG, Nvidia, Sony ve Vivo gibi pek çok marka Mobil Dünya Kongresi 2020 etkinliğine katılmayacaklarını duyurdu.
Bu gelişmeler sonrasında İspanyol gazete La Vanguardia‘nın haberine göre GSMA, 14 Şubat tarihinde etkinliğin kaderini belirleyecek bir toplantı düzenleyecek. Toplantının ana gündemi etkinliğin iptal edilmesi hakkında olacak.
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Coronavirus, otomotiv endüstrisine küresel çapta etki yaratıyor!
Çin’de ortaya çıkan coronavirus salgınının, otomotiv tedarik zincirinde çıkardığı sorunlarla küresel otomobil pazarını uzun vadeli etkileriyle tehdit ediyor.
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Coronavirus salgınından önce Çin’de, yavaşlayan ekonomi ve elektrikli otomobillere vergi teşviklerinin kalkmasından ötürü otomobil satışları art arda iki yıldır düşüşteydi. Ölümcül virüsün yayılmasından itibaren Çin hükumeti, virüsü kontrol altına almak için birçok büyük fabrikaya önümüzdeki haftaya kadar kapalı kalması şeklinde bir emir yayımladı.
Küresel derecelendirme kuruluşlarından biri olan Standart&Poor’s (S&P) tarafından yapılan açıklamaya göre salgının, Asya’daki otomobil üreticilerinin ilk çeyrekteki üretim kapasitelerini %15 civarında azaltacağını ön görüyor. GM, Nissan, Renault, Honda ve PSA Group gibi virüsün merkez üssü olan Wuhan şehrinde fabrikaları bulunan üreticilerin de bu salgından az da olsa etkilendiğini, Çin’deki otomotiv sektörüne toplamda %9 oranında bir etkide bulunması bekleniyor.
Coronavirus riski altındaki bir diğer marka da Volkswagen
Çin’de Volkswagen(VW)‘e ait olan, otomobil ve parça üreten 24 fabrika bulunuyor. Bu fabrikalar, VW’in küresel üretiminin en az %24’ünü oluşturuyor. Şimdilik, teslimatı önceden planlanmış araçların teslim tarihlerinde değişiklik olmayacağını ve fabrikaların durdurulması emri kalktıktan sonra üretime eskisi gibi devam etmeye hazır beklediklerini açıkladılar.
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Seat Toledo, 2020 Leon çizgileriyle hayal edildi!
Dördüncü nesil Seat Toledo‘nun 6 yıldır devam eden üretimine 2018 yılında son verildi. Üretilen son nesil Toledo, bazı marketlerde halen satışı sürmekte olan Skoda Rapid ile aynı alt yapıyı paylaşıyordu.
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Son günlerde tanıtımı yapılan yeni nesil Leon ile birlikte bazı bağımsız tasarımcılar, yeni nesil Toledo üretilirse nasıl görüneceği hakkında, MQB platformunu ve hatchback kardeşi Leon’un tasarımını bir araya getirerek tasarım fikirlerini ortaya koydu Bu tasarımcılardan biri de XTomi Design oldu. Yeni nesil Leon’un tüm detaylarını büyük ölçüde koruyarak, aracın arkasını biraz daha uzatarak ortaya çıkardığı 4 kapılı sedan çizimini (5 kapılı liftback de olabilir) yayınladı.
2020 Seat Leon’a ait fotoğraflar
Son yıllarda Seat’ın SUV araçlara yaptığı yatırımı göz önünde bulundurursak, yeni nesil Toledo’ya sıra gelmesi biraz uzun sürebilir. Bu yüzden Toledo’yu bekleyenlerin, bir önceki nesline göre daha dinamik görünen, keskin hatları yuvarlak yüzeylerle buluşturan ve eğimli tavan çizgisine sahip Leon ile idare etmesi gerekecek gibi duruyor. Ayrıca yeni Leon’un kokpitinde, sekizinci nesil Golf‘ten birçok iz var. 8 ve 10 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inçlik dijital göstergeler başta olmak üzere bir çok yeni teknolojiyi barındırıyor. Sesle kontrol ve akıllı telefon entegrasyonuna da sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
XTomi Design’ın diğer çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.