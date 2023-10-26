realme 11 Pro+ 5G incelemesiyle karşınızdayız. GUCCI tasarımcılarından Matteo Menotto tarafından tasarlanan vegan deri arka kapağı ve 200 MP kamerasıyla dikkat çeken realme’nin tüm detaylarını bu videoda Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan realme 11 Pro+ modeli telefon, inceleme örneği olarak realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.

realme 11 Pro+ Teknik Özellikleri