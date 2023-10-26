realme 11 Pro+ 5G incelemesiyle karşınızdayız. GUCCI tasarımcılarından Matteo Menotto tarafından tasarlanan vegan deri arka kapağı ve 200 MP kamerasıyla dikkat çeken realme’nin tüm detaylarını bu videoda Aydoğan aktarıyor.
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İçindekiler
BU TELEFON ÇOK KONUŞULUR! | realme 11 Pro+ 5G İncelemesi
Not: Bu videoda yer alan realme 11 Pro+ modeli telefon, inceleme örneği olarak realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.
realme 11 Pro+ Teknik Özellikleri
- Boyut: 161,6 x 73,9 x 8,7 mm
- Ağırlık: 189 gram
- Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 950 nit
- Ekran Geliştirme: DCI-P3, 10 bit, HDR10+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- Grafik: Mali-G68 MC4
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP (f/1,69) Samsung ISOCELL HP3 OIS + 8 MP (f/2,2, 112 derece) + 2 MP (makro, f/2.4)
- Video: 4K 30 fps
- Ön Kamera: 32 MP ön kamera (f/2,45)
- Ön Video: Full HD 30 fps
- Bağlantı: 5G, BT 5.2, Wi-Fi 6, NFC
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 100 Watt