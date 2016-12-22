Bu Sefer de Refurbished Apple Watch Karşımıza Çıktı

Apple mobil ürünlerinde refurbished serisini bir adım ileriye götürerek akıllı saat modellerine de bu seçeneği getirdi.

Bugünden itibaren Apple kendi sitesinden refurbished Watch modellerinin satışına başladı. Bu seçenek ile beraber en ucuz Watch Series 1 alüminyum kasa, rose gold Watch 229 dolara indi. Watch Series 2 paslanmaz çelik modeller ise 509 dolara satılıyor. Bu yaklaşık olarak %15’lik bir indirim demek. Bu karar şirketin refurbished iPhone satmaya başlamasından hemen sonra alındı.

Teknoloji devi Kasım ayı itibariyle uzun bir aradan sonra kendi sitesi üzerinden refurbished iPhone modelleri satmaya başlamıştı. Yine %15’lik bir indirim yapan şirket 64 GB rose gold iPhone 6S modelini 589 dolardan satışa çıkarmıştı. Akıllı saat modellerinde de indirimler %14 ile %16 arasında değişiyor.