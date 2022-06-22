BRATA, Avrupa’ya geldiği sırada Cleafy araştırmacıları tarafından daha yeni keşfedilmişti. Operasyonu zaten tüyler ürperticiydi, Bir kimlik avı kampanyası aracılığıyla, bilgisayar korsanları kurbanlarını sahte bir istenmeyen posta önleme uygulaması olarak gizledikleri kötü amaçlı yazılımlarını indirmeye ikna etmeyi başardılar. Kurulduktan sonra, kullanıcı akıllı telefonunun kontrolünü kaybeder ve böylece banka bilgilerine erişim sağlar.

Zaten özellikle tehlikeli olan BRATA burada durmadı. 2022’nin başlarında, bilgisayar korsanları, akıllı telefonu fabrika ayarlarına yeniden yapılandırabilen ve aynı zamanda kötü amaçlı yazılımı tamamen algılanamaz hale getiren bir güncelleme dağıtıyor. Cleafy araştırmacıları rahatsız edici yeni keşifler yaptılar. Şimdi kurbanın mesajlarını gözetleyebilen kimlik avı sayfalarından başlayarak, sürece gerçekten de birkaç yenilik girdi.

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İçindekiler BRATA kötü amaçlı yazılımı eskisinden daha da tehlikeli

BRATA kötü amaçlı yazılımı eskisinden daha da tehlikeli

Bu tekniğin iki önemli avantajı vardır. İlk olarak, BRATA’nın belirli hesaplarda oturum açmak için gereken iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını almasına izin verir. İkincisi, kötü amaçlı yazılım, kurbanın konuşmalarındaki tüm kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik olarak algılar ve böylece tüm çevrimiçi yaşamlarını tehlikeye atar.

Ayrıca, BRATA stratejisini gözle görülür şekilde değiştirdi. Cleafy’nin açıkladığı gibi, kötü amaçlı yazılım “şimdi başka bir hedefe geçmeden önce birkaç ay boyunca belirli bir bankayı hedeflemeye odaklanıyor”. Son olarak, gelecekte başka türden olası saldırılara yol açmak için kurbanın akıllı telefonuna bir arka kapı kurar. Şimdi her zamankinden daha fazla, telefonunuza ne yüklediğinize çok dikkat etmek gerekiyor.