Google, Android 8‘in Oreo veya Android 5‘in Lollipop olarak isimlendirdiğini gördüğümüz o eski geleneği terketti. Google artık Android sürümlerini lezzetli tatlılar olarak adlandırmasa da işletim sistemini güncellemeye ve yeni sürümler çıkarmaya devam ediyor.

Android 10, bir tatlıyla eşleştirilmeyen ilk işletim sistemiydi. Ardından Android 11 ve şimdi de Google’ın en yeni Android işletim sistemi olan Android 12 geliyor. Android 11 ve Android 12 arasında tam olarak neler değişti? Tüm ayrıntılara değinip hangi sürümün daha iyi olduğunu bulacağız.

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Android 11 ve Android 12 Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Android 12, Android 11’e göre daha özelleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir olmakla birlikte performans ve gizliliğe de daha fazla odaklandı. Apple‘ın en son iOS sürümlerinde yer alan kişiselleştirme araçlarına aşinaysanız, Google‘ın Android’in en son sürümünde denediği şeyin de buna benzediği söylenebilir.

Google‘ın ‘Material You’ olarak adlandırdığı yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, en kolay fark edilen değişikliklerden biridir. Pil ömrü, gizlilik ve güvenlik ile diğer performans özelliklerinde de iyileştirmeler yapılmıştır.

‘Material You’ Nedir?

‘Material You’ Android 12 güncellemesi ile kullanıcılara sunulan görsel tasarım dilidir. Bu tasarım diliyle büyük butonlar, değişen renkler, daha yumuşak animasyonlar ve yerleşik uygulamalarda çeşitli değişiklikler karşımıza çıkmaktadır. Material You aynı zamanda Android kullanıcılarının yıllardır beklediği de bir güncellemedir. Bu kullanıcı arayüzü yenilemesiyle, nihayet widget’lar özelleştirilebilecek ve seçili uygulama simgelerini de istediğiniz gibi görünecek şekilde değiştirebilirsiniz. Böylece telefonunuzu daha fazla kişiselleştirebilirsiniz.

Telefonunuz için her yerde görebileceğiniz benzersiz bir renk paleti de ayarlayabilirsiniz. Duvar kağıdınızı değiştirirseniz, renk paletinizi de değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Bu, bildirim simgelerinizin, parlaklığın, telefon düğmelerinin ve telefonunuzdaki belirli yerlerin rengini değiştirir.

Ana ekranınıza ekleyebileceğiniz yeni bir konuşma widget’ı da mevcuttur. Bu widget, size en yakın kişileri ana ekranınızda ön planda tutmanıza olanak tanır. Burada belirli kişiler için metinler, cevapsız aramalar, doğum günleri ve daha fazlası düzgün bir widget biçiminde görüntülenir.

Google bu güncelleme ile bazı harika erişilebilirlik özellikleri de ekledi. İhtiyacı olan herkes için, ekran içeriğinin geri kalanındaki bağlamı kaybetmeden ekranınızın herhangi bir bölümünü büyütme olanağına sahipsiniz. Ayrıca ekranınızı daha karanlık hale getirebilir, işleri daha net hale getirmek için kalın metin kullanabilir ve hatta cihazınızdaki tüm renkleri gri tonlamalı olarak ayarlayabilirsiniz.

Android 11 ve 12: Gizlilik ve Güvenlik

Google, Android işletim sistemi içinde kullanıcı gizliliğine daha çok önem vermeye başladı. Android 11 güvenli olmasına rağmen, Android 12, anlaşılması ve kullanılması kolay özelliklerle gizliliği daha da ön plana çıkarıyor.

En dikkate değer gizlilik değişikliklerinden biri, kameranız veya mikrofonunuz kullanımdayken görünen bir simgedir. Bu, çoğu kişi için büyük bir endişe kaynağı haline gelmişti. Hatta bazı insanlar her ihtimale karşı kameranın üzerine küçük bir kâğıt yapıştırmaya bile başlamıştı.

Ancak durum çubuğunuzdaki bu simgeyle, birisinin sizi dinleyip dinlemediğini veya izniniz olmadan sizi izleyip izlemediğini merak etmenize asla gerek kalmayacak. Görüntülü aramanın sonlanmasıyla göstergelerin kaybolduğunu görerek kameranızın ve mikrofonunuzun sohbetle resmi olarak bağlantısının kesildiğini bilmek de gizlilik açısından iyi bir gelişme sayılabilir.

Android 11 ile bir uygulamaya konum izinleri ya vermeyi ya da vermemeyi seçebiliyordunuz. Ancak Android 12 ile, bir uygulamaya tam konumunuzu mu yoksa yaklaşık konumunuzu mu vermek istediğinize karar verebilirsiniz. Google Haritalar gibi bazı uygulamalar kesin bir konum gerektirse de diğer çoğu uygulama yaklaşık bir konumla işlevini yerine getirecek şekilde çalışabilir.

Google, kullanıcıların izinlerin ne zaman kullanıldığını görmelerini de kolaylaştırdı. Uygulamaların 24 saatlik bir süre içinde konumunuzu, mikrofonunuzu veya kameranızı ne sıklıkta kullandığını görmek için Gizlilik Panonuza bakabilirsiniz.

Son olarak, Android 12, Private Compute Core adlı güvenli bir mobil ortam sunar. Private Compute Core’da işlenen tüm kişisel bilgileriniz, Google veya başka bir uygulama veya hizmetle paylaşılmadan önce sizden açık izin alınmasını gerektirir. Google, Android 12’de kullanıcılara gizlilik açısından büyük gelişmeler sunmuştur.

Android 11 ve 12: Pil Ömrü

Android 12’nin temel sistem hizmetlerini işleme biçimindeki küçük bir değişiklik nedeniyle işlemci daha az çalışarak pilin daha uzun süre dayanması sağlanmıştır. Özellikle mobil oyunlarda, performansa dayalı oyun modu veya pil ömrünü tercih eden bir oyun modu arasında seçim yapabilme imkanı da sunulmaktadır. Performansı seçerseniz daha iyi bir oyun deneyimi yaşarsınız, ancak pilinizi daha hızlı tüketirsiniz. Pil ömrünü tercih ettiğinizde oyun o kadar harika görünmeyecek veya hissettirmeyecektir.

Android 11 ve 12: Performans

Android 12 ile ilgili her şey çok daha kullanıcı dostu haline gelmiş görünüyor. Güncellenmiş kullanıcı arayüzü ile Android’in kullanımının daha da keyifli hale geldiği söylenebilir. Başka bir işletim sisteminden Android 12‘ye geçmek de kolaylaşmıştır. Google, tüm önemli verilerinizi herhangi bir telefondan (bir iPhone) bir kablo veya bir Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla aktarabileceğinizi belirtiyor.

Android 12’nin Diğer Önemli Özellikleri

Android 12’nin en havalı özelliklerinden biri, kayan bir ekran görüntüsü yakalama yeteneğidir. Uzun bir makalenin veya bir metnin birden çok ekran görüntüsünü almanız gerekiyorsa, bunu artık tek bir görüntü ile yapabilirsiniz. Ekran görüntüsünü almaya başladığınızda, istediğiniz kadar yakalamak için kaydırma olanağının sunulması oldukça güzel.

Pano özelliği için de bir güncelleme yapıldı. Artık metin, bağlantı veya resim gibi bir şeyi kopyaladığınızda, genellikle yazdığınız bir yere dokunduğunuzda kopyalanan içeriği göreceksiniz. Örneğin, bir arkadaşınıza göndermek için birinin telefon numarasını kopyalarsanız, arkadaşınıza mesaj göndermek için klavyenizin üzerinde o telefon numarasının açıldığını görebilirsiniz.

Android 12, Android 11’den İyi Mi?

Uzun lafın kısası, evet. Android işletim sistemlerinde önceki sürümlerin yeni sürümlerden daha iyi olduğu nadiren görülen bir şeydir. Birçok kulanıcının beklediği performans yükseltmeleri, pil ömrü ve kullanımdaki değişikliklerin yanı sıra birçoğunun da fark etmediği arka plan güncellemeleri bu sürümle gelmiştir.

Android 12, önceki sistemlerden daha benzersiz bir şeyi de getirmiştir: kişiselleştirilmiş, özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü. Bu özelliğin birçok Android kullanıcısı için oyunun kurallarını değiştirebilecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.