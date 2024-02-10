BTK ortak şarj aleti kararı ile teknoloji gündeminin ilk sırasına oturdu. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), şarj aleti kararı ile Türkiye’de akıllı telefon satışlarında yeni bir dönemi başlatacak. Avrupa Birliği’nin Type-C standardına geçiş kararının ardından elektronik cihazlardaki dönüşüm Türkiye’de de etkisini göstermeye başladı. İşte BTK’nın yeni düzenlemesine dair her şey.

İçindekiler BTK Ortak Şarj Aleti Düzenlemesi Üzerinde Çalışıyor

BTK Ortak Şarj Aleti Düzenlemesi Üzerinde Çalışıyor

Type-C’ye geçmemekte direten tek firma Apple cephesiydi. Apple dahil olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi, aslında ilk olarak AB’nin hamlesi ile geçtiğimiz yıl Type-C girişine geçmek zorunda kaldı. Bu değişimle birlikte, Türkiye’de de önemli adımlar atılmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nde değişiklik öngören bir taslak hazırladı.

Bu taslağın en dikkat çeken özelliği, şarj cihazlarının ve diğer elektronik ekipmanların satışına yönelik yeni düzenlemeler getirmesi oldu. Artık elektronik ekipmanlar, şarj cihazı olmadan da satılabilecek. Bu adım, tüketicilere şarj cihazıyla birlikte gelmeyen ürünleri alma seçeneği sunacak. Özellikle evlerinde eski cihazlardan kalan Type-C kablo ve şarj adaptörü bulunan tüketiciler, tekrardan bu aksesuarlara para vermeyecek.

Telsiz ekipmanları için yapılan bu düzenleme, belirli kategorileri ve sınıfları kapsıyor. Şarj kapasitesiyle ilgili belirli standartlara uygun olarak üretilecek olan ekipmanlar, harici satın alınabilen şarj cihazlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanacak.

Gelen bilgilere göre, yeni yönetmelikle birlikte telefonlar, tabletler, kulaklıklar, hoparlörler, dijital kameralar ve oyun konsolları gibi birçok ürün Type-C ile uyumlu hale gelecek. Yönetmeliğin uygulamaya konulması için belirlenen tarihler arasında; telefon, tablet ve dijital kamera gibi ürünler için 28 Aralık 2024, laptoplar için ise 28 Nisan 2026 öne çıkıyor.

USB Tip-C ile uyumluluk oldukça önemli. Zira bu teknoloji birçok akıllı telefonda 2017 yılından itibaren yaygınlaşmaya başladı ve bir yıllık aradan sonra da Apple dışındaki tüm telefonlarda neredeyse standart haline geldi. Orta ve üst seviye Android telefonlarda yıllardır gördüğümüz bu USB girişi, giriş seviye telefonlarda da artık standart oldu diyebiliriz.

USB-C kablolar sayesinde yüzlerce kabloya ihtiyaç duymadan, tüm elektronik cihazlarınızı tek bir şarj kablosu ile şarj etme imkanınız oluyor. Apple Lightning ile yıllarca bu geçişe direnmiş, ancak geçtiğimiz yıl AB’nin baskılarına boyun eğmek durumunda kalmıştı. BTK cephesinden de bu konuda bir adım gelmiş durumda.

Türkiye’de yıllık yaklaşık 15 milyon cep telefonunun satıldığı düşünüldüğünde, ortak şarjla birlikte atık şarj cihazı üretiminde ciddi bir düşüş öngörülüyor. Bu düşüşle beraber 1 milyar TL sınırını aşan bir tasarruf yapılması mümkün.

BTK’nın getirdiği bu düzenlemeler, elektronik cihazların standartlarını yükselterek tüketicilerin kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Type-C’nin benimsenmesiyle birlikte, Türkiye’nin de teknoloji alanında güncellemelere ayak uydurduğu görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce USB-C girişi standart hale getirilmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!