Togg test sürüşü var mı sorusu çok sorulurken, Togg cephesinden güzel haberler geldi. Togg, T10X almayı düşünen vatandaşları sevindirecek bir karar aldı ve test sürüşü günleri etkinliği başlattı. Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), Togg T10X satın almayı düşünen vatandaşlara özel bir fırsat sunuyor. Peki Togg test sürüşü randevu nasıl alınır? Togg test sürüşü ücretli mi? Tüm sorularınızın cevabı burada.

Togg Test Sürüşü Günleri Başladı: Togg T10X Test Sürüşü Yapabilirsiniz

Togg test sürüşü nerede yapılır sorusu en sık sorulan sorulardan biri. Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek olan etkinliklerle Togg T10X’i yakından deneme fırsatı sunuluyor. Eğer aklınızda bir Togg alma fikri varsa bu fırsatı kaçırmayın.

Togg, Sakarya, Bursa, Diyarbakır ve Ankara’da tek bir noktada test sürüşü günleri düzenlerken, İstanbul’da ise 3 farklı lokasyonda bu fırsatı sunacak. İstanbul’daki test sürüşü noktaları arasında Avrupa Yakası’nda Zorlu Center ve Yedimavi, Anadolu Yakası’nda ise İSTMarina AVM bulunuyor. Tüm bilgileri aşağıdaki tabloda sizler için derledik.

Test sürüşü günleri ve lokasyonlar şu şekilde:

İl Konum Tarih Sakarya Serdivan AVM 8-11 Şubat Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi 8-11 Şubat Diyarbakır Ceylan Karavil Park 9-12 Şubat Ankara Bilkent Center 8-11 Şubat İstanbul Zorlu Center (Avrupa) 8-9 Şubat İstanbul Yedimavi (Avrupa) 10-11 Şubat İstanbul İSTMarina AVM (Anadolu) 8-11 Şubat

Togg Test Sürüşü Randevu Nasıl Alınır?

Togg test sürüşü randevu nasıl alınır sorusu da çok sık soruluyor. Togg test sürüşü randevu alma adımları çok basit. Test sürüşü günlerine katılmak isteyenler Togg’un internet sitesine bu bağlantı üzerinden giderek bir form doldurmalılar. Bu formu doldurup kaydettikten sonra, belirlenen gün, saat ve lokasyonda Togg’un ilk akıllı cihazını deneyimleyebileceksiniz.

Togg Test Sürüşü Ücretli Mi?

Diğer bir soru ise Togg test sürüşü ücretli mi sorusu oldu. Togg test sürüşleri tamamen ücretsiz ve koşulları sağlayan herkese (ehliyet sahibi olması gibi) açık durumda. Her arabanın test sürüşünde olduğu gibi birkaç belge imzaladıktan sonra Togg’u test edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg’u denemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!