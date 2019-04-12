BtcTurk Pro yayında: Profesyonel yatırımcılar için yeni platform

BtcTurk Pro yayında: Profesyonel yatırımcılar için yeni platform

12 Nisan, 2019 Bitcoin 0 yorum

BtcTurk, profesyonel kripto para yatırımcıları için BtcTurk Pro web sitesini beta versiyonu ile yayına aldı.

BtcTurk Pro neler sunuyor?

Şu anda 600 bin kullanıcısı bulunan BtcTurk, ülkemizin ilk kripto para borsası olma ünvanını taşıyor. Şirketin yeni hizmeti ise, profesyonel kripto para yatırımcıları için geliştirilen ve içerisinde ekranlar, araçlar, raporlar ve yeni güvenlik uygulamaları gibi özellikler olan bir platform.

BtcTurk Pro

Platformunöne çıkan özellikleri:

  • Fiyat grafiklerinde, Tradingview tarafından sağlanan halka açık indikatörler ve çizim araçlarının kullanımı
  • İstenilen aralıklarla çok sayıda göstergeyi barındıran raporlara ulaşım
  • İşlem yapılmak istenen kripto paraların fiyat grafikleri ve derinlik tablosunun aynı sayfada takibi
  • API ile gerçek zamanlı ve geçmiş verilere anında erişim
  • OAuth2 ile hesabı 3. parti uygulamalara (örn. Matriks Trader) bağlanabilme

Sözünü ettiğimiz yeni web sitesine https://pro.btcturk.com adresinden ulaşılabiliyor.

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