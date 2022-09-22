Marc Benioff ile birlikte hizmet veren Salesforce’un eş-CEO’luğuna terfi etmesinden on ay sonra Bret Taylor, yeni adı altında ilk kez yıllık Dreamforce konferansında sahne almaya hazırlanıyor.

Stanford’dan bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans derecesine sahip bir kariyer teknoloji uzmanı olan Taylor, Salesforce’un bu yılki etkinlik için tanıttığı büyük ürününün “arsızca ve ahmakça” olduğunu kabul etti. Genie adlı ürün Salesforce’un baskın satış veri tabanı yazılımını, satış görevlilerine gerçek zamanlı bilgileri parmaklarının ucunda sunan modern teknolojiyle güncellemek için tasarlandı.

Taylor bir röportajda, “Platformumuza gerçekten yeni bir teknoloji yeteneği ekliyoruz” dedi. Taylor ve Benioff, açılış konuşmalarını San Francisco’da sundu.

Salesforce, bir dereceye kadar mevcut sistemlerinin biraz eskidiğini kabul ediyor. 23 yaşındaki şirketin orijinal veri depolama yazılımı, Benioff’un Salesforce’u başlatmadan önce 13 yıl geçirdiği Oracle’ın işlemsel veri tabanıyla çalışıyor. Aradan geçen on yıllar içinde dünya çok daha karmaşık hale geldi ve şirketler çok daha fazla kaynaktan gelen verileri işleyebilen ve daha hızlı kararlar verebilen veri tabanlarına akın ediyor.

Genie

Salesforce’un Genie’ye geçişi, şirketin pazarlamacıların müşterilere reklam göndermeden önce müşteriler hakkında veri toplamak için kullanabilecekleri bir müşteri veri platformu veya CDP’yi tanıtmasıyla 2019’da başladı. Genie ile pazarlamacılar, Salesforce’un Pazarlama Bulutu aracılığıyla sunulan en son bilgilere sahip olacaklar.

Taylor, zamanla Genie’yi Salesforce’un diğer önemli ürünlerine – satış, hizmet ve ticaret bulutlarına – entegre edeceğini söyledi. Bir sözcü, şirketlerin mevcut Salesforce kurulumlarına Genie yetenekleri eklemek için ödeme yapabileceklerini söyledi.

2016 yılında Salesforce’a katılmadan önce başlangıç ​​şirketi Quip’i satın alarak Facebook’un teknoloji grubuna liderlik eden Google Haritalar’ın ortak yaratıcılarından Taylor, yükselen faiz oranları ve durgunluk tehdidi yatırımcıları büyüme hisse senetlerinden çıkardığı için Wall Street’in baskısı altında. Salesforce hisseleri bu yıl %40 değer kaybetti. S&P 500’deki düşüşün iki katından fazla ve Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.

Geçen ayki kazanç raporunda Salesforce, kar ve gelir için tüm yıl beklentilerini azalttı. Şirket, geçen mali yılda %25 olan satış büyümesinin kabaca %17’ye düşmesini bekliyor. Bu, şirketin halka arz edildiği 2004 yılından bu yana açık ara en yavaş genişleme hızına işaret ediyor.

Taylor ayrıca Salesforce dışında da çok şey yapıyor. Eş-CEO, sosyal medya şirketinin geleceğini belirleyecek olan Elon Musk ile hararetli ve halka açık bir hukuk savaşına karışmış olan Twitter’ın başkanı. Twitter, Tesla CEO’sunun daha sonra feshetmeye çalıştığı satın alma anlaşmasını denemek ve uygulamak için Musk’a dava açıyor. Taylor, konu hakkında konuşmayı reddetti.

Gerçek zamanlı veriler

Genie’nin eklenmesiyle Salesforce, şirketin Sales Cloud ve diğer uygulamalarda çalışan yapay zeka motoru Einstein’ın yeteneklerini güçlendirecek. Einstein, hangi iş fırsatlarının satışa dönüşme olasılığının en yüksek olduğunu öneriyor. Genie ise en son bilgileri alıyor, böylece öneriler verilerden saniyeler içinde alınıyor.

Genie ayrıca Salesforce’un 2019’da edindiği veri analizi aracı Tableau’da çalışarak çizelgeleri olabildiğince güncel hale getirecek.

Salesforce’un Adobe ve Oracle dahil olmak üzere pazarlama yazılımındaki rakipleri, çeşitli verilerden yararlanabilen ve mevcut ve potansiyel müşterilerin en son dürtülerine yanıt verebilen gerçek zamanlı içerik veri platformlarının önemini öne sürüyorlar. Salesforce, bu yetenekleri müşteri hizmetleri gibi diğer departmanlara getirmeye çalışıyor.

S&P Global’ın ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Sheryl Kingstone, Salesforce’un tüm ürün yelpazesine gerçek zamanlı veriler getirmek için çalışmasına şaşırmadığını söyledi. Kingstone, “Bu kadar uzun sürmesine çok şaşırdım” dedi.

Salesforce yöneticileri, en azından 2017’den bu yana, daha iyi muamele sağlamak için her müşteriye bir parça bilgi sunmayı içeren Müşteri 360 adlı bir kavramı tanıtıyor. Sorun, olaylarla ilgili verilerin, gerçekleşirken sisteme aktarılmamasıydı.

Taylor, “Bu geri bildirimi daha önce duydum” dedi. Taylor, Genie’nin “teknolojik atılımı” ile bunun gelecekte bir sorun olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

CDP platformu

Memphis, Tennessee’deki First Horizon Bank, bu yılın başlarında Salesforce’un CDP platformunu hayata geçirdi. Bankanın pazarlama şefi Erin Pryor, yazılımın bankanın yeni müşterileri yönlendirmesine ve onları ipoteklere yönlendirmesine yardımcı olduğunu ve davranışa karşı First Horizon’ın geçmişte güvendiği manuel ve toplu işlemli sistemden daha reaktif olduğunu söyledi.

Pryor, bazı insanlara biraz fazla takip ediliyormuş gibi hissettirebilecek çevrimiçi reklamların aksine, bu düzeyde ürün hedeflemenin tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Pryor, “Kurumunuzun sizi tanıdığından ve sizin için önemli olan şeyler hakkında size gerçekten içerik ve tavsiyelerde bulunabildiğinden hiç şikayet etmeyeceğini düşünüyorum” dedi.