Brave Translate sadece 15 dil destekleğinden 108 dil seçeneğine kadar çıkardıklarını duyurdu. En son güncelleme Çince, Hintçe ve Arapça gibi yaygın olarak konuşulan diller için destek getiriyor. Tam listeyi burada bulabilirsiniz. Ayrıca Brave Translate’i kullanmak için tarayıcıyı 1.45 sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Yabancı dilde bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, URL çubuğunda bir çeviri düğmesi görünecektir.

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Yeni diller Brave’in masaüstü ve Android sürümlerinde mevcuttur ve gelecekteki bir güncellemede iOS sürümü için de gelecektir. Brave’in yapmaya çalıştığı her şey gibi, Brave Translate de gizlilik dostu bir şekilde işletiliyor. Özelliğin teknik yönünü açıklayan Brave şunları söyledi:

“Chromium’un yerel çeviri hizmeti, kullanıcı çeviri isteklerini önbelleğe alır ve bu verileri Google’ın API’sine aktarır. Ancak Brave Translate gizliliği koruyor ve kullanıcıların web sitelerini 100’den fazla dilde, tarama faaliyetlerini ifşa etmeden özel olarak çevirmelerini sağlıyor. Brave, çevirileri güçlendirmek için kendi kendine barındırılan bir sunucu ve Lingvanex çeviri motorunu kullanıyor; bu da önbelleğe alma ve çeviri taleplerinizi gizliliği tehdit eden modellere besleme anlamına gelmiyor.”

Yakın zamana kadar Brave, bu özelliği yerel olarak desteklemediği için kullanıcılardan Google Translate uzantısını yüklemelerini istiyordu. Artık bu işlev dahil edildiğinden, Google Translate’i yükleyen kullanıcılar isterlerse uzantıyı kaldırmakta özgürler.