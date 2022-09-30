Brave tarayıcısının 1.45 sürümü, çerez banner’larını otomatik olarak engelleme seçeneği kazanıyor. Brave’e göre bu yaklaşım, kullanıcıların artık bir web sitesinin çerez banner’ı tarafından takip edilememesini sağlıyor.

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Brave, web sitelerinde çerez banner kodu görüntülemeyi durdurmayı veya mümkünse bunları tamamen engellemeyi seçmiştir. Bunu yaparken tarayıcı, kullanıcıların bir web sitesinde çerez tercihlerini henüz ayarlamamışlarsa gördükleri yer paylaşımlarını ve bannerları ortadan kaldıracağını söylüyor.

Brave’in geliştirme ekibine göre bu, bir web sitesinin kullanıcının seçimine saygı duymayabileceği korkusunu da ortadan kaldırıyor. Ayrıca, bir tarayıcının çerez duvarlarıyla etkileşime girmek zorunda kalmamasını da sağlar. Sonuçta, Brave’e göre bunlar izleme amacıyla kullanılabilir. Geliştirici bunun için yakın zamanda yapılan bir çalışmaya atıfta bulunmaktadır. Bu özellik, Ekim ayında yayınlanacak olan tarayıcının 1.45 sürümüne eklenecek. Ancak Brave’in Nightly sürümünü kullananlar bu özelliği şimdiden test edebilirler.