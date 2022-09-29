Microsoft, tahmine dayalı klavyesi SwiftKey‘e iOS’ta verdiği desteği sonlandıracağını doğruladı. Uygulamanın Ürün Yönetimi Direktörü Chris Wolfe’a göre, uygulama 5 Ekim’de App Store’dan kaldırılacak.

Bu bağlamda, karar uygulamanın eski kullanıcıları için sürpriz olmayabilir. Reddit’teki internet kullanıcılarının yorumlarında da belirtildiği gibi, SwiftKey artık sık güncelleme almıyor, örneğin bir sürüm bir yıldan uzun bir süre boyunca değiştirilmedi. Terk edildiği düşünülen dava, 2016’dan bu yana yazılımdan sorumlu olan Microsoft’u sorgulayan ZDNET web sitesi tarafından fark edildi.

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Wolfe aracılığıyla şirket, uygulamanın Apple’ın dijital raflarından aniden kaldırıldığını açıkladı, ancak diğer kullanıcılara “SwiftKey Android’i ve Windows dokunmatik klavyeye güç veren temel teknolojiyi desteklemeye devam edeceği” konusunda güvence verdi.

İçindekiler Uygulama zaten yüklüyse çalışmaya devam edecektir

Uygulama zaten yüklüyse çalışmaya devam edecektir

Bununla birlikte, önceden yüklenmişse, SwiftKey App Store’dan ayrıldıktan sonra bile çalışmaya devam edecek ve yalnızca manuel kaldırma veya cihaz değiştirme durumlarında kullanılamaz hale gelecektir.

Microsoft şu ana kadar bu kararını gerekçelendirmedi. Ancak ZDNET, Apple’ın işletim sistemiyle ilgili korumacılığının SwiftKey’in gelişimini engellemiş ve sonunda onu uygulanamaz hale getirmiş olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: ZDNET