İbrahim Reisi geçtiğimiz gün bir helikopter kazası geçirdi ve bugün erken saatlerde ölüm haberi geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ni taşıyan helikopterin kaza yapması, ülkede büyük bir paniğe yol açtı. Kazanın hemen ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle sekteye uğradı. İran, bu kritik durumda Türkiye’den acil destek talep etti ve Türkiye de arama kurtarma ekipleri ile kara ve hava araçlarını seferber ederek hızlı bir şekilde yardım elini uzattı. İbrahim Reisi arama kurtarma çalışmalarına Bayraktar Akıncı insansız hava aracı damga vurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti: Arama Kurtarma Çalışmalarına Bayraktar Akıncı Damga Vurdu

Bölgedeki zorlu hava şartları birçok hava aracının operasyon yapmasını engellerken, Türk yapımı Bayraktar Akıncı TİHA (Taktik İnsansız Hava Aracı), gelişmiş teknik özellikleri sayesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam etti. Bayraktar Akıncı TİHA, 40.000 feet irtifaya kadar çıkabilme, 24 saat boyunca havada kalabilme ve tam otomatik uçuş kontrol sistemleri gibi üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Anlık uçuş takip sitesi Flightradar verilerine göre, dün 200 binden fazla kişi Bayraktar Akıncı TİHA’nın hareketlerini canlı olarak izledi.

Reisi, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmış ve dönüş yolunda helikopter kazası geçirmişti. Helikopterde Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de bulunuyordu. Arama-kurtarma çalışmaları, kötü hava şartları nedeniyle oldukça zor ilerledi ve İran, Türkiye’den havadan arama çalışmaları için insansız hava aracı (İHA) talebinde bulundu. Türkiye’nin gönderdiği Bayraktar Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatları İran makamlarıyla paylaştı.

İbrahim Reisi Öldü mü?

İbrahim Reisi öldü mü sorusu bu noktada en sık sorulan sorulardan biri. Pazar günü akşam saatlerinde, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu helikopter, Azerbaycan’dan dönüş yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptı ve kaza meydana geldi. Kazadan saatler sonra bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekipleri, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını bildirdi. Reuters’a konuşan İranlı yetkililer, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. İran devlet televizyonu da bu acı haberi teyit etti.

Bu trajik kazanın ardından, İran Anayasası gereği Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir’in üstlenmesi ve 50 gün içinde yeni seçimlerin yapılması bekleniyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, kazanın ülkenin işleyişinde herhangi bir aksama yaratmayacağını açıkladı. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise istihbarat raporlarına dayanarak kazanın bir suikast olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını belirtti. Reisi, İran’ın muhafazakâr kanadının önde gelen temsilcilerinden biri olarak görülüyordu ve Ayetullah Hamaney’in halefi olarak gösteriliyordu.

Sonuç olarak, bu elim olay, İran’ın en üst düzey yöneticilerinden ikisini kaybetmesine neden oldu. Türkiye’nin sunduğu hızlı ve etkili yardım, uluslararası alanda dikkat çekti ve Bayraktar Akıncı TİHA’nın yüksek performansı, teknoloji dünyasında bir kez daha takdir topladı. İran, önümüzdeki günlerde yeni cumhurbaşkanını seçmek için hazırlıklara başlayacak ve ülkenin siyasi geleceği şekillenecek. Bu süreçte Türkiye’nin yardımı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte İran’ı neler bekliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!