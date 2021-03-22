29 Mayıs 2020’de hepsiburada.com’dan bir General Mobile GM 9 Pro satın alan Ergün Çakmak, jelatinini kendisi açtığı kutudan çıkan bozuk telefonu iade etmek için sekiz ay uğraştı.

İlginizi çekebilir; TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!

reklam

Sonunda Tüketici Hakem Heyeti kararı ile haklılığı tescillenen Ergün’e Hepsi Burada Ocak 2021’de para iadesi yaptı. Bu arada iki kere servise giden Ergün bu videoda yaşadığı süreci anlatıyor. Son kullanıcı olarak haklarımızı bilmemiz sonuca ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

reklam

Tüketici haklarına saygı göstermeyen markalardan alışveriş yapmayı kesersek, piyasada temiz ticaret yapan markalara daha çok yer açılmasını sağlarız.

Paranızla rezil olmamak için haklarınızı korumalısınız.