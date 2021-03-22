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Kutusundan Bozuk Çıkan GM 9 Pro’nun İade Süreci | Kullanıcı Deneyimi (Ergün Çakmak)
29 Mayıs 2020’de hepsiburada.com’dan bir General Mobile GM 9 Pro satın alan Ergün Çakmak, jelatinini kendisi açtığı kutudan çıkan bozuk telefonu iade etmek için sekiz ay uğraştı.
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Kutusundan Bozuk Çıkan GM 9 Pro’nun İade Süreci | Kullanıcı Deneyimi (Ergün Çakmak)
Sonunda Tüketici Hakem Heyeti kararı ile haklılığı tescillenen Ergün’e Hepsi Burada Ocak 2021’de para iadesi yaptı. Bu arada iki kere servise giden Ergün bu videoda yaşadığı süreci anlatıyor. Son kullanıcı olarak haklarımızı bilmemiz sonuca ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.
Tüketici haklarına saygı göstermeyen markalardan alışveriş yapmayı kesersek, piyasada temiz ticaret yapan markalara daha çok yer açılmasını sağlarız.
Paranızla rezil olmamak için haklarınızı korumalısınız.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Göz hekimi olan Cenk Çelebi, uzun süreli Apple ekosistemindeki deneyimlerini, iPhone 7 kullanımından sonra iPhone 12 Pro Max’e geçişini ve kullanım tecrübelerini aktarıyor. Yaptığı iş sebebiyle kamerayı sıklıkla kullandığını ve fotoğraf kalitesindeki geliştirmelerin işine ne kadar yaradığını belirtiyor. iPhone 7’de yaşadığı pil sorununu iPhone 12 Pro Max’te yaşamadığını ve aksine çok memnun olduğundan bahsediyor. Ayrıca Apple’ın geliştirmesi gereken ve günlük hayatta kullanımına etki eden etmenlerden söz ediyor.
Bakmakta fayda var: iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Celebi) – YouTube
iPhone modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/fea60bf5
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OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
OnePlus 8 Pro kullanıcısı olan Bilal Postacı, bu videoda OnePlus 8 Pro’nun en yeni ve en güçlü telefonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.
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OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
OnePlus 8 Pro modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/559e8be5 İyi seyirler…
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iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi ile karşınızdayız. 12 Pro kullanıcısı olan Mehmet Şiyar, bu videoda iPhone’un en yeni ve en güçlü telefonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. 1,5 aylık iPhone 12 Pro deneyimini göreceğiz.
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iPhone 12 Pro Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Mehmet Şiyar Akbalık daha önce iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de kullanmış iken iPhone 12 Pro ile bir önceki nesil telefonların farkı da göreceğiz. Bakalım Mehmet Şiyar için telefonun detayları ve iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi nasılmış.
İyi seyirler…
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