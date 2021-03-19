Video
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
OPPO A15s elimizde! Türkiye topraklarında üretilen ve üzerine Made in Turkey olarak işlenen A15s’in kutu içeriğine ve detaylarına bakıyoruz. Bakalım A15s neler sunuyor.
İlginizi çekebilir; TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
OPPO A15s özellikleri
Boyut: 164 x 75.4 x 7.9 mm
Ağırlık: 177 g
Ekran: 6,52 inç HD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio P35
Grafik: PowerVR GE8320
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB + MicroSD
Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 4230 mAh
Şarj: 10 Watt
Parmak İzi: Arkada
Fiyat: 2.499 TL
Video
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
Amazfit halihazırda tek amacı bileklik üretmek olan bir firma. Bu sebeple işinin ehli diyebilir. Videomuzda sizlere anlattığım Amazfit GTS 2 modeli ise bulunduğu kategorinin klasiklerinden biri halinde geliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple Watch, akıllı saat pazarını domine etmeye devam ediyor!
Amazfit GTS 2 şık, hafif, plastik kordonuna 1.65 inç boyutlarında amoled ekran eşlik ediyor. Bileşen tüm donanımlarıyla beraber 27 gram ağırlığında olan akıllı saat içerisinde spor kategorilerinden, uyku takibine kadar bir çok özelliği içerisinde barındırıyor. Videoda test ettiğimiz telefonla görüşme deneyimi belirttiğim gibi açık havada kalabalık bir caddede test ettiğimde sonuç yine başarılı oldu ancak, dışardaki sesler duyma oranında bir düşüş sağladı. Teknik tarafında sunduğu tüm detayları, tasarımsal özelliklerini oldukça şeffaf bir biçimde sizlere aktarmaya çalıştım.
Videomuz da tüm detayları görebilirsiniz.
İyi Seyirler…
Netflix
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. sezon değerlendirmesi ile karşınızdayız. Netflix’te yayınlanan ve son dönemlerin popüler yarış sporu Formula 1’in perde arkasını aktaran belgesel serisi Drive to Survive 3. sezonu yarın sabah 10’da yayınanıyor. Bir gün öncesinden elde ettiğimiz ön gösterimi sizler için değerlendirdik.
İlginizi çekebilir; TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. Sezon Bölümleri
1- Para Konuşur
Avustralya Grand Prix’sinde KOVİD-19 tehdidi ufukta belirirken bir takımın yeni araba tasarımı tartışmalara yol açıyor.
2- Yine Her Şey Yolunda
Pilotlar 200 günden daha uzun bir süre sonra ilk yarışları için Avusturya’ya gidiyor. Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet hem pistte hem de pist dışında kızışıyor.
3- Şakası Yok
Lewis Hamilton’ın gölgesinde kalmamaya kararlı olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas aradığı fırsatı Rusya Grand Prix’sinde yakalıyor.
4- Ferrari Hakkında Konuşmalıyız
İtalya Grand Prix’sine hoş geldiniz. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, bu kötü geçen sezonda bir umut ışığı yakalamak için Monza’da piste çıkıyor.
5- Birlikteliğin Sonu
Renault pilotu Daniel Ricciardo aldığı cesur kararı açıklıyor. Birkaç takım yükselişte olan Racing Point’e karşı birlik oluyor.
6- Eski Günlere Dönüş
Pierre Gasly, geçen sezon kendisine sansasyonel bir şekilde yol veren Red Bull’un takım müdürüne bunun büyük bir hata olduğunu göstermeye kararlı.
7- Guenhter’in Seçimi
Kötü performans gösteren takımda değişiklikler yapması için baskı gören Haas yöneticisi Guenther Steiner, muazzam potansiyele sahip genç bir pilotun peşine düşüyor.
8- Pişmanlık Yok
Carlos Sainz Jr. sezon sonunda Ferrari’ye geçeceğini açıklayınca McLaren, yakında onunla ayrı takımlarda yarışmaya hazırlanan Lando Norris’e umut bağlıyor.
9- Sıcak Rekabet
Gelecekleri belirsiz olan pilotlar, iki trajik yarış boyunca F1’deki koltuklarını kaybetmemek için var güçleriyle mücadele ediyor. Korkunç bir kaza herkesi sarsıyor.
10- Son Ana Kadar
Racing Point, Abu Dabi’deki F1 sezon finalinde McLaren ve Renault’ya meydan okuyor. Hamilton siyahi bir F1 pilotu olarak yaşadıklarını anlatıyor.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Göz hekimi olan Cenk Çelebi, uzun süreli Apple ekosistemindeki deneyimlerini, iPhone 7 kullanımından sonra iPhone 12 Pro Max’e geçişini ve kullanım tecrübelerini aktarıyor. Yaptığı iş sebebiyle kamerayı sıklıkla kullandığını ve fotoğraf kalitesindeki geliştirmelerin işine ne kadar yaradığını belirtiyor. iPhone 7’de yaşadığı pil sorununu iPhone 12 Pro Max’te yaşamadığını ve aksine çok memnun olduğundan bahsediyor. Ayrıca Apple’ın geliştirmesi gereken ve günlük hayatta kullanımına etki eden etmenlerden söz ediyor.
Bakmakta fayda var: iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Celebi) – YouTube
iPhone modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/fea60bf5
iPhone modellerine Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/dmvppvus
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: butiksevda, 21 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
Twitter, Türkiye’de temsilcilik için adım atabilir
Twitter, uygulamada YouTube videosu oynatmayı test ediyor
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Nokia X20 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.