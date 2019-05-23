Bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası (Görkem Göknil)

Bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası (Görkem Göknil)

23 Mayıs, 2019 VİDEO 1 yorum

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S10e modeliyle Sizin Yorumunuz serisine katılan Görkem Göknil, şimdi de cihazıyla ilgili yaşadığı bir sorun yüzünden ofisimize konuk oldu.

Ön kamerası bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası

Telefonunun ön kamerasında bir sorun olduğunu anlayan Görkem, ilk olarak teknoloji mağazalarına giderek oradaki Galaxy S10e modelleriyle karşılaştırmış ve kendi cihazında bir sorun olduğunu görmüş. Sorunu gördükten sonra Samsung teknik servisine başvuran Görkem, ayı ayrı üç kez cihazı servise vermesine rağmen sorununa çözüm bulamamış.

Bu videomuzda, Görkem’in yaşamış olduğu konuyu tüm detaylarıyla konuştuk.

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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1 Yorum

  1. ozan
    23 Mayıs 2019 at 12:03 Cevap

    2014 yılında Samsung Alpha satın aldım. Telefon durduk yere ekranın içinden çatlamaya başladı. buz kristali gibi yayıldı. servis ekran değişimi yaptı fakat telefonun her yeri çizik içerisindeydi. yeni takılan ekran düzgün yapıştırılmamıştı kasa ile arasında 3-4 mm vardı sürekli oynuyordu. telefonun vidalarından bazıları kayıptı. düzgün çalıştığı halde şarj girişini değiştirmişlerdi. telefonu sinirimden duvara fırlatıp parçaladım. şuan APPLE kullanıyorum. Mutluyum, huzurluyum. O günden beri hiçbir Samsung ürününü kullanmadım kullanmam da

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