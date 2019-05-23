Bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası (Görkem Göknil)

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S10e modeliyle Sizin Yorumunuz serisine katılan Görkem Göknil, şimdi de cihazıyla ilgili yaşadığı bir sorun yüzünden ofisimize konuk oldu.

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Ön kamerası bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası

Telefonunun ön kamerasında bir sorun olduğunu anlayan Görkem, ilk olarak teknoloji mağazalarına giderek oradaki Galaxy S10e modelleriyle karşılaştırmış ve kendi cihazında bir sorun olduğunu görmüş. Sorunu gördükten sonra Samsung teknik servisine başvuran Görkem, ayı ayrı üç kez cihazı servise vermesine rağmen sorununa çözüm bulamamış.

Bu videomuzda, Görkem’in yaşamış olduğu konuyu tüm detaylarıyla konuştuk.