Bose, Qualcomm’un IFA etkinliğinde Qualcomm kablosuz ses ve müzik platformlarını birinci sınıf kulaklık, kulaklık, hoparlör ve ses çubuğu portföylerine entegre ederek işbirliğini genişleteceğini duyurdu.

Bose, zengin kullanıcı deneyimleri sunacak güçlü işleme ve düşük güç yeteneklerinden yararlanarak Qualcomm S5 Ses işlemci‘lerini gelecekteki kablosuz ses cihazlarına dahil edeceğini de sözlerine ekledi.

Bu yılın başlarında duyurulan Qualcomm S5 Audio platformu, tüm gün kullanım için ultra düşük güç performansını ve sağlam, yüksek performanslı kablosuz bağlantıyı destekliyor.

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İçindekiler Qualcomm S5 Ses platformu

Qualcomm S5 Ses platformu

Qualcomm S5 Ses Platformu (QCC517x), Snapdragon Ses teknolojisini, Çok Noktalı Bluetooth kablosuz bağlantısını, 3. Nesil Uyarlanabilir Aktif Gürültü Önlemeyi ve daha fazlasını destekliyor.

6-bit 44.1kHz CD Kayıpsız Bluetooth ses kalitesi

24-bit 96kHz yüksek çözünürlüklü Bluetooth ses kalitesi

Kristal netliğinde aramalar için 32kHz süper geniş bant sesli arama kalitesi

İçerik oluşturucular için stereo kayıt, kaydedilen içeriğin stereo sesle etkinleştirilmesi

Çok yoğun RF ortamlarında bile sağlam bağlantı

68 ms düşük gecikmeli ses ve ses geri kanalı ile oyun modu

LE Audio’nun çift modlu, düşük güçte optimize edilmiş entegrasyonu

Çok noktalı Bluetooth kablosuz bağlantı

3.Nesil Uyarlanabilir Aktif Gürültü Önleme

Bose, ilk olarak Qualcomm S5 Audio işlemci’leri hangi cihazın entegre edeceğini açıklamadı. Ancak Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Bose CEO’su Lila Snyder’a etkinlikte en sevdiği Bose ürününü sorduğunda, o ürünün henüz piyasaya sürülmediğini söyledi. 7 Eylül’de piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi ve bununla ilgili başka bir ayrıntı açıklamadı.

Daha önceki söylentilere dayanarak şirket, etkinlikte QuietComfort Earbuds II’yi duyuracak. Bu, Aktif Gürültü Önlemeyi (ANC) destekleyecek, kontroller için özelleştirmeler ile gelecek, ekolayzır ön ayarlarını destekleyecek ve tek bir şarjla 6 saate kadar dayanacağı söyleniyor.