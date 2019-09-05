Bosch, elektrikli bebek arabasını duyurdu!

Bosch, bebek arabalarını son teknolojiyle buluşturmak için kolları sıvadı. Şirket, ufak bebeklerinizi dolaştırmak için harcadığınız çabayı azaltmakla kalmayıp, ayrıca beklenmedik yönlere doğru hareket etmesini de engelliyor.

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E-Bebek arabası olarak adlandırılan ve dış görünüş itibarıyla klasik bir bebek arabasından farksız olan bu araç, iki adet elektrik motoruyla çalışıyor. Bebek arabasının üzerindeki sensörler sayesinde hem aracın istenmeyen yönlere savrulmasının önüne geçiliyor hem de aracı iterken daha az enerji harcanıyor. Ayrıca herhangi bir nedenden dolayı bebek arabasının kontrolünü kaybettiğinizde bunu algılayabilen bebek arabası, anında fren yapabiliyor.

Elektrikli bebek arabası tıpkı diğer elektrikli araçlar gibi, belirli bir km’ye kadar aktif kullanım sunuyor. 15 km menzile sahip bataryalar, şirketin kendi tasarımı olan 18 voltluk değiştirilebilir lityum-iyon bataryalardan oluşuyor. 2 saat gibi bir sürede bataryası dolan bu aracı eğer kullanırken şarjının bittiğini görürseniz endişelenmeyin, zira şarjı bittiğinde normal bir bebek arabasına dönüşüyor.

Bosch elektrikli bebek arabasının bir diğer önemli avantajı ise akıllı telefonlar ile bağlantılı bir şekilde çalışıyor olması. Bluetooth bağlantısına da sahip olan e-Bebek arabasını telefonunuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve aracın batarya ömrünü de yine telefonunuzdan görebiliyorsunuz.

Söz konusu yeni nesil elektrikli bebek arabaları, 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. E-Bebek arabalarının fiyatı bilinmese de yüksek bir fiyata sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.