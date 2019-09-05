Philips’ten BASS canavarı tam kablosuz kulaklık: SHB 2515

IFA 2019 turumuza Philips ile başladık. Şirket IFA kapsamında en yeni tam kablosuz kulaklığı Philips SHB 2515 modelini tanıttı. Özellikle şarj kutusu ve bass performansıyla dikkat çeken model, önümüzdeki günlerde satışta olacak.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan cihazın en ilginç yönü, taşıma kutusunun modele göre değişiklik göstermesi. Zira en büyük modelde 3350 mAh pil yer alıyor ve bu sayede kulaklıkla 110 saat müzik dinleyecek kadar şarj edebiliyorsunuz.

Oldukça rahat, kulaktan düşmeyen bir yapıda olan SHB 2515 modelinde 6 mm neodinyum sürücüler yer alıyor. Yaptığımız kısa süreli denemede özellikle bass performansının öne çıktığını söylememiz gerekiyor.

Kulaklığın üzerindeki tuş yardımıyla hem ses kontrollerini hem de Google Asistan’a ulaşma gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Ayrıca modelde eko engelleyici bir mikrofon ve Bluetooth 5.0 desteği yer alıyor.

Fiyatlar ise 79 dolardan başlıyor ve 190 dolara kadar çıkıyor.