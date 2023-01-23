Otonom sürüş çözümleri sunan Tesla ve diğer şirketler, çarpışmaları önlemek için genellikle radar ve LiDAR teknolojisini kullanıyor, ancak mevcut otonom sistemler geceleri pek iyi çalışmıyor. ABD’deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, sürücülere daha güvenli bir seçenek sunmak için böceklerden ilham alan otonom bir sistem yarattı.

Araştırmayla ilgili bir çalışma, Profesör Saptarshi Das liderliğindeki bilimsel dergi American Chemical Society Nano’da yayınlandı. Doğal olana benzer bir sensör üretmek için çekirge gibi böceklerin sinir ağlarını incelediler ve hayvanların çarpışmaktan veya avcılar tarafından yakalanmaktan nasıl kaçındıklarını anladılar.

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Böylece bilim insanları, böceklerin sinirsel devrelerine dayanan bir algoritma tasarladılar. Yeni sistemle, örneğin, bir engelden kaçınmak için tüm görüntüyü işlemek yerine, yalnızca bir değişken işlenecek: çevredeki arabaların farlarının yoğunluğu yani bir aracın her tarafa dağıtılmış birkaç kameraya ihtiyacı olmayacak.

Çalışmada, “Burada, böceklerden ilham alan çarpışma algılama algoritmalarının, sensör üzerinde işleme ile birlikte uygulandığında ve ışığa duyarlı, atomik olarak ince memtransistör teknolojisine dayalı yenilikçi optoelektronik entegre devreler tarafından etkinleştirildiğinde, geceleri çarpışma algılamayı büyük ölçüde basitleştirebileceğini gösteriyoruz.” yayınlandı.

İçindekiler Otonom böcek sensörü

Otonom böcek sensörü

Bu şekilde araştırmacılar, bir molibden disülfid (MoS2) tabakasından sekiz ışığa duyarlı “memtransistör” kullanan bir optoelektronik sensör yarattı. Yalnızca 40 mikrometre kare büyüklüğündeki sensör, yalnızca birkaç yüz pikojoule kullanıyor. Gerçek senaryo testlerinde, teknoloji bir kazayı olmadan yaklaşık iki ila üç saniye önce tahmin edebildi.

Süre kısa bile görünebilir, ancak sürücünün veya otonom araç sisteminin aracı düzeltmesi ve kazayı önlemesi için gereken süre üç saniye olabilir. Bilim insanlarına göre, fikir, sensörün mevcut seçenekleri iyileştireceği, ancak muhtemelen böceklerden ilham alan sistemin yerini almayacağı yönünde.

Bilim insanları çalışmada, “Önerilen çarpışma dedektörlerinin otonom araç güvenliğini sağlamak için gereken mevcut sensörleri artırabileceğine kesinlikle inanıyoruz.” Dedi.