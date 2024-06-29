BMW, 7 Serisi araçlarda bulunan belirli ADAS özellikleri için SAE Seviye 2 ve Seviye 3 sertifikalarını yakın zamanda alıyor. Bu, BMW’nin Otomotiv Mühendisleri Derneği’nden (SAE) tam Seviye 3 gelişmiş sürüş yardımı sertifikası kazandığı anlamına gelmese de, BMW otonom sürüş teknolojisinin belirli “kontrolsüz” işlevlerini kamuya sunmasına olanak tanıyor.

İçindekiler BMW otonom sürüş özelliğini getiriyor

BMW otonom sürüş özelliğini getiriyor

Farkında olmayanlar için Seviye 2, bir tür otomatik yönlendirme etkin olsa bile sürücünün her zaman yola dikkat etmesini gerektiriyor. Seviye 3 ise sürücünün dikkatini tamamen yoldan ayırmasına olanak tanıyor. BMW, geçtiğimiz sonbaharda Almanya’da 60 km/saat’e kadar hızlarda Seviye 3 için onay alıyor. Şu ana kadar otonom sürüşe izin veren tek Avrupa ülkesi burası. BMW, Seviye 3 sistemini Kişisel Pilot olarak adlandırıyor.

BMW, aynı zamanda Seviye 2 Otoyol Asistanı sistemine de sahip. Bu sistem, sürücünün ellerini 130 km/saat’e kadar hızlarda direksiyondan çekmesine olanak tanıyor. BMW otonom sürüş teknolojisi ile aracın yön değiştirebilmesi ve şerit değiştirebilmesi mümkün hale geliyor.

Seviye 3’ün sorumluluğu sürücüden otomobil üreticisine kaydırdığını ve dolayısıyla üreticilerin tamamen otonom sürüşe doğru attıkları adımlarda dikkatli olduklarını belirtmek de önemlidir. BMW otonom sürüş sistemlerinin güvenliğini ve sorumluluğunu üstlenmek için gerekli güncellemeleri yapıyor.

BMW’nin 7 Serisi araçlarına yapılan güncellemeler arasında, şirketin kullanıcı arayüzü tasarımını yenilemesi ve Seviye 2 Otoyol Asistanı ile Seviye 3 Kişisel Pilot işlevleri arasındaki ayrımı kullanıcı için oldukça açık hale getirmesi yer alıyor. BMW otonom sürüş paketinin maliyeti 7 Serisi sahiplerine 6.000 Euro’dur ve Ağustos ayında bir OTA güncellemesiyle kullanıma sunulacaktır.

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Mercedes-Benz ise Seviye 3 Sürüş Pilotu sistemine sahip olan ve bazı otoyollarda pek çok kısıtlamayla birlikte 90 km/saat hıza çıkabilen diğer tek Avrupalı üreticidir. Sistem, ABD’de de onay almıştır.