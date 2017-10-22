2017’nin ilk dokuz ayında gerçekleşen elektrikli otomobil satışları 2016 yılının toplam elektrikli otomobil satışlarından daha yüksek oldu: Elektrikli BMW modelleri de bu yükselişten nasibini aldı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre BMW’nin elektrikli otomobil satışları sadece 9 aylık süreçte yüzde 64,2 oranında arttı. Alman devi böylece elektrikli otomobil pazarında kendi rekorunu kırmış oldu. Lüks otomobil üreticisinin elektrikli otomobil satışları ilk kez, 2017’nin Eylül ayında 10.000 sınırının üstünde yer aldı. Ay içinde elde edilen değere 9 farklı BMW ve Mini modeli sayesinde erişildi.

BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ian Robertson: “Elektrikli mobilite alanında liderliğimizi tanıyan bağımsız raporlarla birlikte bu yüksek satış artışlarını görmekten memnunuz. Dünya genelinde elektrikli otomobil alanında en büyük pazar payına sahibiz. Bu, şirket açısından fazlasıyla gurur duyduğumuz bir başarı. 5 Serisi sedan satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan 5 Serisi plug-in hybrid modeli başarıda büyük rol oynadı. Bu yıl, geçtiğimiz yılın tamamından daha fazla otomobil satışı gerçekleştirdik.” ifadeleri ile iddiasını ortaya koydu.

Elektrikli otomobillerin satışlarının bu düzeyde artması çok sevindirici bir geliştirme. Fosil yakıtla çalışan araçların gerçekleştirdiği karbondioksit salınımı, dünyada her yıl pek çok kişinin akciğer ve kalp rahatsızlıkları geçirmesine neden olurken (bu rahatsızlıkların bazıları ne yazık ki ölümle sonuçlanabiliyor); çevre için de ciddi tehdit oluşturuyor. Tam da bu nedenlerle; BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Volkswagen, PSA ve diğer pek çok otomotiv devi sektöre ciddi yatırım yapıyorlar.